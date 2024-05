Премьер Грузии обещает принять закон об «иноагентах» и угрожает наказать агрессивных протестующих

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал на брифинге 12 мая, что закон об «иностранных агентах» будет принят во вторник в третьем чтении, и пригрозил наказать агрессивных протестующих.

Ссылаясь на «социологические исследования», Кобахидзе заявил, что более 80% населения Грузии «поддерживают прозрачность неправительственных организаций, а более 60% поддерживают закон о прозрачности иностранного влияния».

Премьер-министр заявил, что располагает «неопровержимой информацией» о том, что «насильственные молодежные группы, организованные радикальной оппозицией и финансируемые из-за границы, планируют завтра и послезавтра насильственные действия против Парламента и полиции Грузии». Он пообещал, что все понесут ответственность перед законом строжайшим образом.

«По всей вероятности, (виновные) больше не смогут полежать помилованию от (президента) Саломе Зурабишвили», – сказал Кобахидзе.

Премьер-министр поблагодарил грузинскую полицию, которая действовала «не по европейским стандартам, а по стандартам выше европейских и американских».

«Жесткие формы реагирования на насильников, что является обычным явлением для американской или французской полиции, не должны быть приемлемыми для грузинских правоохранителей», – сказал он.

Кобахидзе еще раз повторил, что готов к обсуждению законопроекта, и отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Евросоюзом и ОБСЕ. Ранее премьер заявил, что правящая партия готова внести изменения в спорный законопроект, если партнеры представят конкретные комментарии в рамках процедуры президентского вето.

Кто подразумевается под «глобальной партией войны»?

Журналист поинтересовался у премьер-министра, что имеют в виду лидеры «Грузинской мечты», когда говорят о заговоре «глобальной партии войны».

«Тут речь не идет о стране», – сказал Ираклий Кобахидзе, – «Это не означает ни ЕС, ни США, напротив, ЕС является одной из главных жертв этих сил».

По словам премьер-министра, экономика Евросоюза «16 лет назад была 16,3 трлн, а сейчас составляет 17,3 трлн, и это происходит на фоне инфляции. Это значит, что экономика Евросоюза качественно отступила за 16 лет, тогда как до этого у них был двойной рост за 5-6 лет».

«Соответственно, Евросоюз является главной жертвой этих сил», – сказал Кобахидзе, – «Многие знают, что это за силы. Мы не можем сказать, что это настолько деликатный вопрос, что публичное обсуждение этого вопроса может создать проблему для нашей национальной безопасности».

