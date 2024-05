Боррель и Вархей: Закон об «иноагентах» окажет негативное влияние на прогресс Грузии на пути в ЕС

Принятие закона об «иностранных агентах» окажет негативное влияние на прогресс Грузии на пути к ЕС, – заявили верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по расширению Оливер Вархей в заявлении, опубликованном 15 мая, и призвали власти Грузии отозвать закон.

«Принятие этого закона окажет негативное влияние на прогресс Грузии на пути в Евросоюз», – говорится в заявлении, – «Выбор, по какому пути продолжать, находится в руках Грузии. Мы призываем власти Грузии отозвать закон, сохранить приверженность пути ЕС и реализовать необходимые реформы, изложенные в 9 шагах».

Этому заявлению предшествовали призывы к Брюсселю, в том числе со стороны группы европейских министров иностранных дел, послать четкий сигнал Грузии о том, как повлияет «Закон о прозрачности иностранного влияния» на шансы Грузии на вступление в ЕС. Несмотря на массовые протесты, «Грузинская мечта» 14 мая приняла закон в третьем чтении.

«ЕС четко и неоднократно заявлял, что дух и содержание закона не соответствуют основным нормам и ценностям ЕС. Этот закон подрывает работу гражданского общества и независимых СМИ, учитывая, что свобода собраний и свобода выражения мнения являются фундаментальными правами и основой обязательств Грузии по Соглашению об ассоциации и членству в ЕС», — отметили Боррель и Вархей в своем заявлении.

Согласно заявлению, Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата, учитывая, что «страна выполнит 9 шагов, рекомендованных Европейской комиссией 8 ноября 2023 года. Эти шаги требуют соблюдения прав человека и обеспечения свободы гражданского общества, а также СМИ. Они также касаются деполяризации и необходимости борьбы с дезинформацией».

Боррель и Вархей осудили запугивание, угрозы и физическое насилие в отношении представителей гражданского общества, политических лидеров, журналистов, а также их семей и призвали власти Грузии расследовать эти «задокументированные действия».

«ЕС готов и дальше поддерживать население Грузии, стремящееся к европейскому будущему», – говорится в заявлении.

