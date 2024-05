Высокопоставленные дипломаты ЕС призывают Еврокомиссию выступить с устным заявлением о влиянии закона об «иноагентах»

Министры иностранных дел 12 стран ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить устное заявление относительно текущей ситуации в Грузии, – говорится в письме, распространенном Грузинским бюро Радио Свобода.

Адресатами письма от 10 мая являются верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархей. Письмо подписали 12 министров иностранных дел европейских стран, в том числе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр европейских и иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

«Направляем вам прямой и четкий сигнал, потому что важно защитить европейское будущее Грузии», – говорится в письме, согласно которому в случае принятия закона властям Грузии необходимо указать на конкретные последствия, поскольку принятие этого закона «не соответствует основным нормам и ценностям Евросоюза».

Министры попросят Борреля и Вархея подготовить устное заявление о влиянии предлагаемого закона на реализацию девяти шагов. «Мы также просим уделить этому вопросу приоритетное внимание, чтобы обеспечить его решение до окончательного принятия закона», — говорится в письме.

«Предлагаемый закон является еще одним признаком тревожной тенденции снижения демократии и прав человека в Грузии», – говорится в письме. «Применение силы против мирных демонстрантов и журналистов, освещающих протест, подавление основных прав и свобод несовместимо с демократией и европейскими ценностями».

В письме также упоминается недавнее выступление основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, которое, по мнению министров, еще больше усилило отдаление властей от демократического Запада.

Письму министров предшествовал ряд предупреждений представителей ЕС и дипломатов о том, что принятие спорного закона противоречит европейским устремлениям Грузии. Однако пока в Брюсселе не уточнили, какими будут последствия принятия закона.

Министры иностранных дел в очередной раз выразили поддержку европейским устремлениям Грузии и добавили, что они поддерживают грузинский народ и его европейский выбор, «это выбор в пользу демократии, верховенства закона, прав человека и основных свобод».

«Грузинская мечта» планирует принять законопроект в третьем, окончательном чтении 14 мая. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект, а лидеры правящей партии заявили, что готовы обсудить законопроект с «иностранными партнерами» в рамках процедуры вето. Однако 12 мая президент заявила, что по поводу законопроекта об «иностранных агентах» и президентского вето она не будет «начинать эти игры, потому что у этого есть только одна причина и цель – внести в народ некоторое непонимание и растерянность».

