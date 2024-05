П. Херчински: Если закон об агентах изменится, это должен быть «совершенно другой закон»

Посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински заявил, что закон об «иностранных агентах», если он будет принят в его нынешнем виде, станет «очень серьезным препятствием» для интеграции Грузии в Евросоюз, и подчеркнул, что закон не должен быть принят вообще или если будет принят, это должен быть «совершенно иной» закон и должен основываться на правовом заключении Венецианской комиссии. Этому заявлению предшествовало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе 10 мая о том, что вносить изменения в закон можно будет после того, как президент наложит на него вето.

11 мая, в беседе с представителями СМИ в рамках мероприятия в выставочном центре «Экспо Джордждиа», посвященном Дню Европы, посол ЕС ответил на вопрос журналиста о возможности компромисса относительно закона и отметил: «как ЕС, мы работаем вместе с властями, чтобы найти решение… Искренне надеюсь, что в ближайшие недели будет найден путь, чтобы решить неурегулированный вопрос законопроекта о прозрачности иностранного влияния, который, как мы уже неоднократно отмечали, не должен быть принят в его нынешнем виде, и если он все же будет принят в нынешнем виде, это станет очень серьезным препятствием на пути интеграции Грузии в Евросоюз».

На вопрос, каким может быть новый закон, посол ответил, что «самым простым и лучшим решением было бы отказаться от этого законопроекта и не принимать его». Затем он добавил: «в другом случае, есть парламентские процедуры, и я уверен, что эти парламентские процедуры будут соблюдены. Мы все ждем мнения Венецианской комиссии». Отметив, что Венецианская комиссия является «установителем международных стандартов в юридических вопросах», посол вновь выразил надежду, что закон не будет принят вообще, а если он и будет принят, «это будет совершенно другой закон, основанный на юридическом заключении Венецианской комиссии».

Он также заявил, что «у нас еще есть время и мы готовы работать со всеми, чтобы избежать принятия законопроекта в его нынешнем виде, поскольку закон в его нынешнем виде не соответствует нормам и ценностям Евросоюза».

Отметив, что грузинам предстоит решить, какие законы они хотят принять в своей стране, Павел Херчински подчеркнул, что его роль как посла ЕС, заключается в том, чтобы говорить о результатах.

