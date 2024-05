Премьер Грузии на встрече со СМИ говорит, что после вето президента могут быть внесены изменения законопроекте об «иноагентах»

10 мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с представителями проправительственных и критически настроенных СМИ, с которыми обсудил повторно инициированный законопроект об «иностранных агентах» и текущую ситуацию в Грузии. В ходе напряженной встречи премьер-министр заявил, что, несмотря на громкую критику Запада и постоянные демонстрации против законопроекта, законопроект будет принят в третьем чтении, однако отметил, что власть «Грузинской мечты» готово внести изменения в законопроект в случае представления партнерами конкретных замечаний в рамках процедуры вето президента.

В ходе продолжительной встречи, начавшейся с 20-минутного монолога премьер-министра, Ираклий Кобахидзе обвинил журналистов критически настроенных СМИ в «распространении дезинформации» и «спекуляциях» о том, что власти Грузии поменяли курс евроатлантической интеграции страны и склонились в сторону России. Он отверг эти обвинения и заявил, что власть хочет сблизиться с Западом; В то же время он призвал США открыть безвизовый режим, начать прямые авиарейсы и наладить свободную торговлю с Грузией, а ЕС – начать переговоры о вступлении Грузии в союз.

Комментируя произошедшее в последние несколько дней насилие, премьер-министр обвинил оппозицию и привел в качестве примера избиение лидера большинства «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе депутатом от оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили во время обсуждения законопроекта в Парламенте. Он также обвинил оппозицию в преследовании политиков «Грузинской мечты», грузинских футболистов и журналистов проправительственных каналов.

Во время монолога премьер-министра представители критически настроенных СМИ покинули зал встречи в знак протеста. Эка Мишвеладзе, ведущая ТВ «Пирвели», открыто выразила недовольство тем, что премьер-министр пригласил журналистов на брифинг и вместо того, чтобы выслушать их вопросы, начал «пропагандистское» выступление. Она покинула зал до того, как началась сессия вопросов и ответов. Нино Жижилашвили (телекомпания «Формула») и Деа Мамисеишвили (телекомпания «Мтавари») также покинули зал. Они выразили обеспокоенность тем, что время, отведенное на их вопросы, было сокращено в то время, когда это первый случай, когда представитель «Грузинской мечты» согласился на интервью критически настроенным СМИ.

Вопросы проправительственных каналов касались того, как Грузия сохранит свой суверенитет в этой меняющейся глобальной среде, почему важно принять этот закон, как Грузия может защитить себя от «майданизации», поддерживаемой и организованной западным финансированием, и как будут продолжаться отношения с Западом после принятия закона, несмотря на критику с их стороны.

Премьер-министр подчеркнул, что Грузия сможет защитить свой суверенитет, как она это делала много раз в своей истории, и что принятие закона об «иностранных агентах» служит именно этой цели, поскольку этот закон проясняет, откуда финансируются неправительственные организации в Грузии, и если об этом станет публично известно, всегда, когда эти организации попытаются «начать революцию», организация-донор возьмет на себя ответственность за прекращение этих действий. По мнению премьер-министра, именно это принесет в Грузию «мир и стабильность». Что касается усилий по «майданизации», глава правительства заявил, что «коллективное Национальное движение» не имеет для этого достаточно ресурсов, и что Грузия не является Украиной Януковича или Грузией 2003 года для развития таких революционных движений.

Что касается отношений с Западом и жесткой критики со стороны западных партнеров, премьер-министр Кобахидзе заявил, что критика беспочвенна и расплывчата, без конкретных ответов, что не нравится Западу в законопроекте. Он отметил, что западные страны несправедливо относятся к Грузии тем, что имеют такие же законы, хотя критикуют Грузию из-за этих законов, и что власть «Грузинской мечты» готова к сотрудничеству и консультациям для улучшения этого закона, что ожидается после вето президента. Премьер-министр подчеркнул, что после вето европейским странам и неправительственным организациям – «которые пишут Зурабишвили законопроекты по вето» – придется объяснять, почему они считают ту или иную статью закона неконституционной и что власть «Грузинской мечты» готова работать над изменением того, что необходимо изменить, после того как выслушает «конструктивную критику».

Что касается представителей критически настроенных СМИ, их вопросы касались многочисленных случаев насилия на улицах Тбилиси, большинство из которых не расследованы, а также серьезных последствий закона для евроатлантической интеграции Грузии и ее отношений со странами – стратегическими партнерами. Представители оппозиционных СМИ воспользовались возможностью обратиться к аудитории официальных каналов, которые транслировали встречу в прямом эфире, отметив, что эти официальные каналы, возможно, не говорят зрителям всю правду и не показывают полную картину того, что происходит на самом деле. Нино Жижилашвили, представитель телекомпании «Формула», напомнила аудитории заявления официальных лиц западных стран, в которых четко говорится, что если Грузия примет закон, она потеряет все преимущества интеграции в ЕС – визовую либерализацию, статус кандидата и соглашение о свободной торговле, чего Грузия достигла до этого времени.

Дискуссии между премьер-министром и ведущими критических телеканалов неоднократно обострялись. Премьер-министр неоднократно напоминал журналистам, обращаясь к нему, помнить об «интеллекте, IQ, вежливости, культуре» и несколько раз делал пренебрежительные комментарии в адрес СМИ, представляемых этими журналистами. Он заявил ведущим, что они являются представителями определенных политиков («Мтавари» – Гварамия; ТВ «Пирвели» – Хазарадзе; «Формула» – Кезерашвили) и как они смеют критиковать его и «Грузинскую мечту» в то время, когда им самим должно быть стыдно, что являются представителями таких политиков. В адрес отдельных журналистов также прозвучал ряд унизительных комментариев, во время чего премьер-министр заявил им, что не может критиковать их IQ или интеллект, потому что у них их нет, и что они не представляют лицо настоящей грузинской женщины, потому что они не воспитаны.

