Депутаты Европарламента настаивают на приостановление статус кандидата в члены ЕС для Грузии

В письме, направленном 7 мая вице-президенту Еврокомиссии и верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, ведущие депутаты Европарламента призвали приостановить статус кандидата в члены ЕС для Грузии, пересмотреть финансирование Евросоюзом государственного бюджета Грузии, а также предоставить промежуточную оценку прогресса Грузии в реализации девяти шагов, установленных Еврокомиссией для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Депутаты Европарламента пишут, что «продолжение недемократического поведения властей Грузии, особенно их агрессивность в принятии закона «российского образца» об иностранных агентах и ​​применении силы против мирных демонстрантов, перешло все границы. Депутаты Европарламента заявляют, что такое поведение «еще больше усилило напряженность и поляризацию в грузинской политике и обществе», и отмечают, что «ЕС больше не может это игнорировать».

Депутаты Европарламента призывают верховного представителя «занять твердую позицию» и принять меры, «которые направят четкий сигнал властям Грузии».

Депутаты Европарламента подчеркивают, что «в последние годы мы неустанно работали над поддержкой грузинского народа и его стремления вступить в ЕС». По их словам, они будут продолжать это делать, хотя «демократические критерии одинаковы для всех стран-кандидатов в ЕС и их необходимо уважать».

Письмо подписали более 30 ведущих депутатов Европарламента от разных политических групп, в том числе Пятрас Аустрявичюс, Виола фон Крамон-Таубадель, Андрюс Кубилюс, Михаэль Галер, Раса Юкнявичене, Мириам Лексман и другие.

