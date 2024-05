Премьер Кобахидзе обращается к «искренней, введенной в заблуждение молодежи», говорит о «низком IQ» оппонентов

10 мая премьер-министр Ираклий Кобахидзе опубликовал в Facebook открытое письмо, адресованное «искренней», но «введенной в заблуждение» молодежи, в котором заявляет, что до 10 тысяч человек стабильно участвуют в протестах против закона об «иностранных агентах», и большинство из них представляют «Национальное движение», а «Грузинскую мечту» представляют грузины с более высоким IQ.

После того, как «Грузинская мечта» 3 апреля повторно инициировала законопроект об «иностранных агентах», десятки тысяч грузин вышли на улицы. К внутриполитическим акциям добавился массовый международный протест, в ходе которого партнеры призывают власти Грузии отозвать законопроект и предупреждают, что принятие закона будет иметь серьезные последствия для евроатлантической интеграции страны.

«В целом, наиболее опасным для государства является доминирование людей со средним интеллектом и знаниями, что подтверждается и теорией Даннинга-Крюгера. Согласно этой теории, человек со средним интеллектом и знаниями обладает высшей степенью уверенности в себе. Человек, который не читал закон, но услышал от ассоциированного профессора Университета Ильи и из-за океана, что этот закон – российский, имеет сильнейшее убеждение, что закон, который он не читал, плохой», – написал премьер-министр в длинном письме, добавив, что «без знаний и интеллекта, но самоуверенный человек хуже российского танка».

Премьер-министр еще раз раскритиковал молодежные протестные движения и назвал их «насильственными». Далее Кобахидзе обвинил лидера партии «Лело» Мамуку Хазарадзе, основателя телекомпании «Формула» Давида Кезерашвили и иностранных доноров в финансировании этих группировок «черными и непрозрачными деньгами».

В открытом письме Кобахидзе говорит о загадочном, но знакомом «искреннем молодом человеке», посты которого он часто встречает в Facebook, и приводит его в качестве примера растерянной молодежи среди участников акций.

Премьер-министр обсудил позицию этого молодого человека по отношению к важным политическим событиям с 2020 года по настоящее время, назвав источником его посты в Facebook и добавив, что «несмотря на столько ошибок, этот наш искренний молодой человек все еще стоит на акциях сегодня. Он не читал грузинский закон и тем более не российский, однако считает, что грузинский закон – российский».

В этом контексте Ираклий Кобахидзе заявил, что на фоне всего этого на повестке дня стоит вопрос: «за кем должна идти власть – за этим искренним молодым человеком со средним интеллектом и его единомышленниками, или за нашими молодыми, средними и пожилыми согражданами, которые правильно анализировали события в течение последних 3 лет, не поддавались ни на одну искусственно подброшенную провокацию и помогли государству в сохранении стабильности?».

Премьер-министр призвал «искреннюю молодежь» понять, «насколько важно достойно идти в Европу, ведь вступление в Евросоюз возможно только с достоинством. К 2030 году Грузия станет членом Евросоюза именно с достоинством, как независимое и суверенное государство».

