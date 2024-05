Премьер-министр Грузии обвиняет США в попытке организовать революции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал заявление советника Госдепартамента США Дерека Шолле от 2 мая, который призвал власти Грузии быть приверженными евроатлантическому будущему и выразил обеспокоенность риторикой властей и антидемократическим законодательством, которое, по его мнению, вредит евроатлантическому будущему страны. Кобахидзе однозначно обвинил США в попытке организовать две революции в Грузии 2020-2023 годах «при поддержке бывшего посла США» и заявил, что в случае успеха этих усилий сегодня в Грузии была бы открыта вторая линия фронта.

В своем заявлении Кобахидзе пишет, что во время разговора с советником Шолле он объяснил ему «неверные заявления официальных лиц Госдепартамента США о законопроекте о прозрачности и уличных акциях», что, по его словам, «напоминает нам о подобных ложных стандартах, которые использовала бывший посол США в 2020-2023 годах и которые служили пропаганде насилия и поддержке революционных процессов со стороны субъектов, работающих с иностранным финансированием».

Премьер-министр также отметил, что «на этом фоне необходимы особые усилия по восстановлению отношений, что невозможно без справедливого и честного подхода».

«Я не выражал озабоченности господину Шолле по поводу жестокого подавления студенческого протеста в Нью-Йорке», – добавил Кобахидзе.

