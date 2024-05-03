МИД Грузии: приглашение США «не соответствует духу партнерства»
В МИД Грузии заявили, что премьер-министр Грузии был приглашен в США «с оговоркой, что перед визитом Парламент Грузии должен был временно прекратить рассмотрение законопроекта о прозрачности иностранного влияния», что «не соответствует духу партнерства».
Этим заявлением министерство ответило послу США Робин Данниган, которая выразила сожаление по поводу того, что грузинские лидеры отказались встретиться с лидерами США для обсуждения стратегического партнерства. Посол отметила, что США пригласили премьер-министра Ираклия Кобахидзе.
«Проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимном уважении и взаимном доверии, в связи с чем посол США представила подробное объяснение», – говорится в заявлении МИД Грузии.
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