МИД Грузии: приглашение США «не соответствует духу партнерства»

В МИД Грузии заявили, что премьер-министр Грузии был приглашен в США «с оговоркой, что перед визитом Парламент Грузии должен был временно прекратить рассмотрение законопроекта о прозрачности иностранного влияния», что «не соответствует духу партнерства».

Этим заявлением министерство ответило послу США Робин Данниган, которая выразила сожаление по поводу того, что грузинские лидеры отказались встретиться с лидерами США для обсуждения стратегического партнерства. Посол отметила, что США пригласили премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

«Проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимном уважении и взаимном доверии, в связи с чем посол США представила подробное объяснение», – говорится в заявлении МИД Грузии.

