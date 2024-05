Гендиректор Еврокомиссии: Закон об «иноагентах» создаст серьезные препятствия на пути интеграции в ЕС

Генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Херт Ян Купман заявил 2 мая представителям СМИ, что закон об «иностранных агентах» «неприемлем и создаст очень серьезные препятствия для членства в ЕС».

Генеральный директор Купман прокомментировал текущую ситуацию в Грузии и подчеркнул, что она «действительно тревожит». Он осудил насилие на улицах Тбилиси и заявил, что, если закон будет принят, он помешает интеграции Грузии в ЕС. Гендиректор также заявил, что «прогресс по девяти шагам пока небольшой и это нехорошо, но время еще есть». По его словам, до тех пор, пока в сентябре не будут опубликованы рекомендации, а в октябре — отчет о расширении, «мяч будет на стороне властей (Грузии)», чтобы работать над реализацией этих необходимых реформ.

«Моя дверь всегда открыта, комиссия здесь для работы со странами-кандидатами. Я обнаружил некоторую открытость для продолжения этого. Я знаю, что грузинский народ хочет стать ближе к Евросоюзу, и я верю, что правительство тоже этого хочет, я это тоже чувствую», – сказал он, добавив, что надеется на разрешение нынешней «очень сложной ситуации». Он также отметил, что «в итоге правительство Грузии должно сделать шаг вперед».

Купман подчеркнул, что время, оставшееся до полного принятия закона, должно быть использовано для «пересмотра содержания закона», добавив, что закон в его нынешнем виде «явно неприемлем для нас, он не соответствует европейским ценностям». По его словам, прозрачность – это хорошо. «Поэтому я надеюсь, что этот закон не будет принят в нынешнем виде и может получить дальнейшее развитие».

Отвечая на вопрос, в чем разница между грузинским законопроектом и законопроектом, предложенным ЕС, Купман ответил, что законопроект, предложенный ЕС, «представляет собой совершенно другой тип закона… Закон не предполагает выявления конкретных действующих лиц в обществе, их взятие под мишень, и, конечно, не называет их носителями интересов иностранных источников, когда они получают финансирование из иностранных источников. Так что это совершенно другое».

Комментируя продолжающиеся протесты, Купман подчеркнул: «думаю, понятно, что видеть такое количество людей на улицах – это явный признак стресса в обществе. Насилие – это всегда плохо, поэтому мы обеспокоены этим». Кроме того, он отметил, что «в целом климат в Тбилиси очень напряженный, наблюдается эскалация и поляризация, и я призываю всех снизить температуру, это очень нездорово».

