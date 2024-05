Посол США: «Грузинская мечта» отказалась обсуждать двустороннее стратегическое партнерство на высшем уровне

В заявлении, опубликованном 2 мая, посол США в Грузии Робин Данниган заявила: «недавно мы пригласили высокопоставленных должностных лиц правительства Грузии для обсуждения любых вопросов, касающихся стратегического партнерства и помощи США, с высокопоставленными должностными лицами США», однако, «к сожалению, грузинская сторона предпочла отказаться от этого приглашения». Посол выразила «глубокую обеспокоенность» по поводу решений, принятых властями Грузии в последние недели, которые «отдалили страну от евроатлантического будущего».

«К сожалению, правящая партия, похоже, полна решимости принять закон, который, как четко заявил ЕС, несовместим со стремлениями Грузии к ЕС», – сказала посол, добавив, что некоторые представители правящей партии решили атаковать «крупнейших сторонников суверенитета Грузии: США и ЕС».

По словам посла, за последние 32 года «мы сформировали партнерство, основанное на общих ценностях и общем желании видеть Грузию членом семьи западных демократий». В заявлении говорится, что «мы отказываемся изменить нашу непоколебимую приверженность грузинскому народу и будущему Грузии».

Посол Данниган призывает власти Грузии «подтвердить свою приверженность евроатлантическому будущему Грузии, как это записано в Конституции Грузии. Соединенные Штаты по-прежнему привержены нашим прочным отношениям и желают только мира, стабильности и процветания грузинскому народу».

