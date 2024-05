Робин Вагенер: Если закон об «иноагентах» будет принят, интеграции в ЕС не произойдет

Депутат Бундестага Германии, координатор федерального правительства Германии по межобщественному сотрудничеству со странами Южного Кавказа и Центральной Азии и Республикой Молдова Робин Вагенер 2 мая опубликовал заявление, в котором предупреждает власти Грузии, что «интеграция в ЕС не произойдет, если власти Грузии продолжат процесс принятия законопроекта об «иностранных агентах и запланированную дискриминацию ЛГБТК+ сообщества».

В заявлении подчеркивается, что за «авторитарным и антиевропейским поворотом в Грузии» может последовать пересмотр сотрудничества ЕС-Грузия и Германия-Грузия. Робин Вагенер подчеркивает желание Германии, чтобы Грузия стала членом ЕС, а также важность защиты европейских ценностей и заявляет, что «интеграция в ЕС, активное гражданское общество и плюрализм укрепят Грузию как суверенное государство». По его словам, «насилие в отношении протестующих недопустимо».

Осудив любое насилие в отношении митингующих, Вагенер предупредил власти, что принятие законов, направленных против гражданских свобод и ЛГБТК+-сообщества, может помешать стремлению Грузии вступить в ЕС. «Такими темпами вступление в Евросоюз не произойдет – ни в 2030 году, ни после», – сказал он. Вагенер призывает как власти Грузии, так и ее граждан тщательно взвесить последствия своих действий для будущего Грузии в ЕС.

