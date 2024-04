Зурабишвили: Выборы – это «исторический момент», до тех пор ЕС не предпримет решительных шагов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала французскому международному вещателю RFI о последних событиях в Грузии. По ее словам, последние законодательные пакеты, которые направлены против неправительственных организаций, СМИ и квир-сообщества и предусматривают облегчение финансовых переводов из офшоров, «если и в чьих-то интересах, так это Москва, потому что это отдаляет Грузию от Евросоюза, что является одной из главных целей российской политики».

Президент Зурабишвили заявила, что «исторический момент» наступит в октябре, во время парламентских выборов, «когда Грузии придется подтвердить свой (европейский) выбор». Она также отметила: «очевидно, что если население подтвердит свой европейский выбор, то выборы закончатся формированием коалиционного правительства, которое полностью отвергнет эти неевропейские законы».

Президент заявила, что призвала своего французского коллегу Эммануэля Макрона и президента Европейского совета Шарля Мишеля мобилизовать внимание в то время, когда «много, очень много вещей происходит на остальной планете». По ее словам, оба откликнулись, и Грузия обсуждалась на заседании Совета Евросоюза, несмотря на то, что официально этот вопрос не стоял на повестке дня. Зурабишвили заявила, что европейские институты ждут выборов, и их результат «определит (их) реакцию, и до тех пор в позиции Европы ничего существенно не изменится».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)