Президент Зурабишвили обсудила с иностранными послами проект закона об «иноагентах»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила с представителями аккредитованного в Тбилиси дипломатического корпуса во дворце Орбелиани повторно инициированный правящей партией законопроект об «иностранных агентах», а также ситуацию в стране. На встрече присутствовали послы стран-членов Евросоюза, самого ЕС, США и Великобритании.

Говоря о законопроекте, президент Грузии отметила, что грузинский народ уже однажды отверг российский закон и теперь есть только один ответ – «сказать то что хотим через выборы!». По словам президента, «европейскому пути Грузии и интеграции в ЕС нет альтернативы, это непоколебимое решение грузинского народа, и ничто не может сбить ее с этого пути».

Представители дипломатического корпуса выразили обеспокоенность инициированным законопроектом и заявили, что указанное решение ставит под угрозу европейскую интеграцию Грузии.

После встречи парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе заявил журналистам, что президент намерена использовать свои конституционные полномочия и, если законопроект будет принят, наложить на него вето.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе 3 апреля выступил с заявлением о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». В прошлом году после массовых демонстраций 7-9 марта года Парламент отклонил тот же законопроект. По словам Мдинарадзе, содержание законопроекта остается прежним, меняется лишь его название. Соответственно, вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться термин «организация, проводящая интересы иностранной силы». Это решение вызвало резкую критику со стороны местного гражданского общества и оппозиции, а также международных партнеров.

