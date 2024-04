Интервью президента Зурабишвили BBC

В интервью BBC 17 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что законопроект об «иностранных агентах» является «прямой провокацией», целью которой является воспрепятствование интеграции в Евросоюз и «свободным и честным выборам».

Саломе Зурабишвили заявила, что законопроект «вызывает беспокойство, поскольку он является точной копией путинского закона, принятого в 2012 году». «Это закон, который противостоит деятельности неправительственных организаций. Это закон против деятельности СМИ. И это закон против всех международных организаций наших стран-партнеров, стран Европы, Великобритании и США, которые на протяжении последних 30 лет и больше поддерживают независимость Грузии, строительство государственных институтов и развитие нашей экономики», – сказала президент.

По ее словам, повторное рассмотрение законопроекта является «прямой провокацией против верховенства закона и общества».

Когда ведущая попросила ее прокомментировать заявление «Грузинской мечты» о том, что законопроект необходим для обеспечения финансовой прозрачности, президент сказала: «все очень прозрачно, потому что мы все знаем, что эти международные организации, которые поддерживают Грузию, имеют очень строгие правила, когда они финансируют организации. Есть сайты, где каждый может найти все эти подробности».

«Что непрозрачно, так это коррупция на самых высоких уровнях власти, непрозрачно, как принимаются решения, особенно это решение о повторном внесении закона, по которому, все наши европейские партнеры сказали, что он противоречит нашему европейскому будущему и интеграции. Кто решил, что этот закон следует внести повторно? Было ли это решение принято в Грузии или за пределами наших границ, в Москве? Это главный вопрос относительно прозрачности, который все чаще задает население Грузии. У нас третий день массовых демонстраций, массовых и мирных демонстраций, и я призываю власти не прибегать к прямому или косвенному притеснению», – сказала президент.

На вопрос, помешает ли законопроект шансам Грузии на вступление в ЕС, Саломе Зурабишвили ответила: «это закон, который ясно показывает намерение некоторых власть имущих создать препятствия на нашем пути к европейской интеграции. Но то, что происходит на улице, показывает, что люди полны решимости шагать в Европу. Главным испытанием станут выборы 26 октября. И этот закон также является способом предотвратить свободные и справедливые выборы, но я не думаю, что это произойдет, потому что это население на протяжении веков стойко сохраняло свою независимость и независимое прошлое».

Президент подтвердила, что наложит вето на законопроект, как она делала это много раз и ранее. «Мое вето — это голос народа, и этот голос будет услышан громко и ясно», — добавила она.

