Центр социальной справедливости: Решение суда о заключении под стражу мирного протестующего необоснованно

В Центре социальной справедливости отреагировали на заключение под стражу мирного участника акции протеста против законопроекта об «иностранных агентах» в ночь с 17 на 18 апреля, отметив, что решение Тбилисского городского суда необоснованно и направлено на запугивание участников протеста и подавление протеста репрессивным способом.

В организации заявляют, что один из участников акции Андро Челидзе был задержан полицией по обвинению в мелком хулиганстве и оскорблении полицейского. В момент задержания и перевода в Первое управление Старого Тбилиси сотрудники этого же отдела подвергли его физическому насилию. На акции вместе с Андро Челидзе был задержан Лука Иремашвили, который пытался заснять на мобильный телефон насилие над задержанным. В организации отмечают, что «в ходе акции протеста задержанный выражался матом только адрес россиян, что полностью подпадает под свободу слова и не является нарушением закона».

В Центре социальной справедливости отмечают, что с согласия потерпевшего суду была представлена ​​и распространена в сети видеозапись, на которой видно, как несколько полицейских применяют насилие над Андро Челидзе в районе Канцелярии правительства. Двое полицейских бьют по ногам упавшего протестующего, а остальные правоохранители смотрят на этот факт, не реагируя. «Служба специальных расследований начала расследование по факту возможного насилия в отношении Андро Челидзе со стороны отдельных сотрудников МВД», – говорится в заявлении организации.

19 апреля судья Тбилисского городского суда Ираклий Чикашуа без нейтральных доказательств признал человека правонарушителем только на основании показаний полицейских и безосновательно применил самое суровое наказание – административное заключение. В ходе судебного разбирательства МВД потребовало применить к Андро Челидзе самое суровое наказание, которое оказало бы жалящее воздействие на других участников собрания и демонстрации.

В Центре социальной справедливости отмечают, что Апелляционный суд Тбилиси признал апелляцию Центра социальной справедливости неприемлемой.

По заявлению организации, согласно сложившейся практике Европейского суда по правам человека, административное задержание является незаконным, когда суд не может представить четкие причины задержания человека. «Заключение по стражу Андро Челидзе Тбилисским городским судом нарушает право на свободу, гарантированное статьей 5 Европейской конвенции, ввиду его произвольного и непропорционального характера», – говорится в заявлении организации.

«Центр социальной справедливости считает неоправданной порочную практику необоснованных арестов активистов и применения к ним суровых административных наказаний», – говорится в заявлении. В организации подчеркивают, что важно:

МВД – прекратить необоснованные задержания протестующих и обеспечить обязанность сотрудников полиции включать ручные видеокамеры во время общения с гражданами;

Суды первой и второй инстанции – при отсутствии нейтральных и объективных доказательств прекратить административное производство;

Специальной следственная служба – оперативно и эффективно расследовать случаи непропорционального применения силы сотрудниками правоохранительных органов и обеспечить информирование общественности о ходе расследования;

Народному защитнику Грузии – следить за акциями протеста непосредственно возле Парламента и активно предоставлять общественности информацию о необходимости и соразмерности применения силы полицией, а также активизировать усилия в процессе определения количества задержанных лиц и установление их местонахождения;

Парламенту Грузии – отозвать инициированный Россией законопроект и вместо него фактически провести реформы в приоритетных направлениях, определенных на пути европейской интеграции.

По теме:

This post is also available in: English (Английский)