Омбудсмен призывает МВД соблюдать «международные стандарты» в случае разгона демонстрантов

Народный Защитник Грузии 16 апреля призвал Министерство внутренних дел обеспечить «соблюдение свободы выражения мнений и собраний всех граждан в безопасной среде, а в случае применения силы соблюдать соответствующие международные стандарты».

«Народный защитник Грузии еще раз подчеркивает, что вмешательство в свободу собраний допустимо только в том случае, если действие принимает насильственный и/или противоправный характер, в то же время применение силы должно соответствовать строгому критерию необходимости и соразмерности», – говорится в заявлении народного защитника.

Спецназ применил перцовый спрей без предупреждения для разгона участников продолжающегося протеста у здания Парламента. На место мобилизованы машины скорой помощи, где оказывают первую помощь пострадавшим. По данным МВД, на данный момент задержаны 11 демонстрантов.

