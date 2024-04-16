Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Омбудсмен призывает МВД соблюдать «международные стандарты» в случае разгона демонстрантов

Civil.ge Send an email 16/04/2024 - 23:52
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Народный Защитник Грузии 16 апреля призвал Министерство внутренних дел обеспечить «соблюдение свободы выражения мнений и собраний всех граждан в безопасной среде, а в случае применения силы соблюдать соответствующие международные стандарты».

«Народный защитник Грузии еще раз подчеркивает, что вмешательство в свободу собраний допустимо только в том случае, если действие принимает насильственный и/или противоправный характер, в то же время применение силы должно соответствовать строгому критерию необходимости и соразмерности», – говорится в заявлении народного защитника.

Спецназ применил перцовый спрей без предупреждения для разгона участников продолжающегося протеста у здания Парламента. На место мобилизованы машины скорой помощи, где оказывают первую помощь пострадавшим. По данным МВД, на данный момент задержаны 11 демонстрантов.

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Civil.ge Send an email 16/04/2024 - 23:52
7 Less than a minute

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