DRI: Задержанных на акции протеста против «российского закона» «жестоко избивали»

Во время протестов 16-17 апреля против законопроекта об «иностранных агентах» 12 из 13 задержанных были «жестоко избиты», – сообщил 19 апреля Институт исследований демократии (DRI).

«У задержанных отмечены тяжелые телесные повреждения, в том числе сотрясение головного мозга, травматический артрит челюсти, травмы верхних и нижних конечностей, множественные ушибы тела, гематомы, шишки, рваные раны», – сообщили в организации. По ее информации, состояние здоровья двоих задержанных тяжелое и до сих пор они остаются в клинике. В организации также отметили, что в ходе применения спецназом «незаконной и нелегитимной» силы потеряны или повреждены личные вещи задержанных.

Институт исследований демократии также отметил, что задержания длились от 24 до 48 часов, что «служило целью наказания демонстрантов, продления причиненной им сильной физической боли и/или попытки скрыть их травмы от общественности». Согласно Кодексу Грузии об административных правонарушениях, 24-часовой срок задержания может быть продлен один раз в целях получения доказательств, но не более чем на 24 часа.

По оценке организации, в отношении задержанных 16-17 апреля были нарушены 3-я (запрет пыток), 5-я (право на свободу и безопасность), 10-я (свобода выражения мнения) и 11-я (свобода собраний и ассоциаций) статьи Европейской конвенции о защите прав человека. DRI призывает:

Министерство внутренних дел – прекратить незаконные задержания участников собрания, выполнять возложенную законом обязанность – обеспечить безопасность участников собрания.

Тбилисский городской суд, исходя из того, что обнародованные видеозаписи доказывают ненадлежащее обращение с задержанными, и налицо целая цепь нарушений прав человека, прекратить разбирательство в отношении мирных демонстрантов и указать на незаконность их задержания.

Специальную следственную службу – полноценно, объективно и в разумные сроки расследовать факты насилия и злоупотребления полномочиями, совершенные представителями МВД, и в рамках расследования присвоить незаконно задержанным демонстрантам статус потерпевшего.

С задержанными встретился также народный защитник Грузии Леван Иоселиани. По его словам, около половины из них имели телесные повреждения. Иоселиани также сказал, что в 15 случаях жалобы были направлены в Специальную следственную службу для начала расследования.

