Грузинские НПО осуждают насилие со стороны полиции и незаконные задержания во время акции протеста 16 апреля

Местные неправительственные организации выступили с совместным заявлением после того, как 16 апреля полиция задержала 13 мирных демонстрантов, которые «пользовались свободой собраний и выражения и защищали европейское будущее Грузии».

Согласно заявлению, неправительственные организации всю ночь искали задержанных в изоляторах, встречались с ними, беседовали с ними и описывали факты нарушения их прав. «Большинство задержанных имеют признаки телесных повреждений, трое из них в настоящее время госпитализированы», – говорится в заявлении.

Организации, подписавшиеся под заявлением, призывают полицию «прекратить незаконное вмешательство в свободу выражения мнений и собраний, незаконные задержания и физическое насилие в отношении граждан. Мы призываем Специальную следственную службу расследовать предполагаемые преступления, совершенные полицейскими, в кратчайшие сроки».

«Еще раз заявляем, что защищаем и будем защищать права всех задержанных. Мы служим грузинскому народу. Ни один человек, законно пользующийся свободой выражения мнений, не останется без правовой помощи», – заявили в организациях.

Свои подписи под заявлением поставили: Ассоциация молодых юристов Грузии, Международная прозрачность – Грузия, Центр социальной справедливости, Демократическая инициатива Грузии, Права Грузия, Международное общество за справедливые выборы и демократию, Центр прав человека, Партнерство ради прав человека, Фонд Гражданского общества.

