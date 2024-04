Келли Дегнан: законопроект об «иноагентах» нацелен на наблюдательные миссии

Бывший посол США в Грузии Келли Дегнан заявила 18 апреля, что целью законопроекта об «иностранных агентах» может быть ограничение наблюдения за выборами в Грузии. Денгнан выступила на панельной дискуссии в Болонском институте политических исследований на тему «Грузия: борьба за демократию и евроатлантическую интеграцию».

Келли Дегнан отметила, что правящая партия Грузии провела последний год в дискредитации местных наблюдателей, в том числе НПО «Справедливые выборы» и «Международная прозрачность – Грузия». По ее словам, «Грузинская мечта» хочет подавить инакомыслие, чтобы не осталось никого, кто «критиковал бы или комментировал справедливость октябрьских (парламентских) выборов».

По ее словам, хотя Грузия за эти годы «достигла впечатляющего прогресса» в построении демократических институтов, они все еще «хрупки» и «находятся под атакой со стороны действующей власти». Власть «пытается поменять некоторые реформы, которые могли бы уравнять правила игры», и оказывает «сильное давление», чтобы захватить демократические институты.

Дегнан также говорила о «эндемической» коррупции «в основном на высоком уровне», упомянув «клан судей», который, по ее словам, незаменим для группы, находящейся у власти. По словам Дегнан, они пользовались влиянием еще во времена правления экс-президента Михаила Саакашвили. Она сказала, что контроль властей над судебной системой также препятствует американским инвестициям, поскольку у компаний не было надежды на победу или получение справедливого решения в случае делового спора.

«В Грузии есть свой олигарх»

«Таким образом, в Грузии, где правящая партия контролирует Парламент, судебную систему и правительство, президент является последним независимым институтом», – сказала Дегнан, по словам которой, «Грузинская мечта» «очень эффективно навевает страхи», и «очень резко выступает против всего, что имеет отношение к (Михаилу) Саакашвили».

Дегнан отметила, что президент Зурабишвили независима в своих действиях, будь то «лоббирование вступления в Евросоюз… или инициатива объединения ради европейского будущего».

По словам Дегнан, «как и в других бывших советских, в Грузии есть свой олигарх, который намерен сохранить статус-кво, что работает в его пользу».

Бывший посол заявила, что она «обеспокоена» тем, что следующего президента будет избирать Парламент, поскольку таким образом все институты окажутся под контролем правящей партии. Она подчеркнула, что «это не демократия».

Дегнан отметила, что оппозиционные политические партии в Грузии все еще «очень хрупкие» и «непрогнозируемые», однако добавила, что «оппозиция также кое-чему научилась в этот очень трудный период». Она задалась вопросом, «с приближением выборов, станет ли президент Зурабишвили частью альтернативы».

Позитивный настрой по отношению к грузинам и гражданскому обществу

Келли Дегнан сделала несколько положительных заявлений о гражданском обществе и приверженности грузинского народа демократии.

«Гражданское общество в этом году гораздо лучше организовано против повторного инициирования законопроекта об «иностранных агентах», чем в прошлом году», — сказала дипломат, добавив, что «гражданское общество научилось объединяться и насколько сильным оно может быть, когда работают вместе, когда они придерживаются определенных параметров и не слишком вмешиваются в политику».

Он также похвалила грузинский народ и назвал его «свободолюбивым», который наконец скажет правительству «хватит». Однако бывший посол США не уверена, что станет предпосылкой для этого: закон об иностранных агентах, предстоящие парламентские выборы, которые, по ее мнению, могут стать «очередными сфальсифицированными выборами», или «совершенно что-то другое».

Келли Дегнан была послом США в Грузии с 2020 по 2023 год. В настоящее время он является советником Объединенного комитета начальников штабов США по вопросам внешней политики.

