Премьер Грузии раскритиковал послов США и ЕС и предложил теле-дискуссию по законопроекту об «иноагентах»

В официальном заявлении, опубликованном 14 апреля, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил послов США, ЕС и стран-членов Евросоюза в активном участии в продолжающихся в стране политических дебатах и «замене оппозиции». Чтобы противостоять их «необоснованной критике», премьер-министр предложил провести публичную дискуссию по законопроекту об «иностранных агентах». Заявлению Кобахидзе предшествовал его визит в Берлин, где он публично вступил в противостояние с канцлером Олафом Шольцем по поводу законодательной инициативы правящей партии.

Заявление Кобахидзе начинается словами: «Грузия ценит и бережет отношения со странами-партнерами. Принимая во внимание главный приоритет нашей внешней политики – интеграцию в ЕС, сотрудничество с высокопоставленными представителями США, Евросоюза и стран-членов ЕС, включая послов, и прислушиваться к их мнению является особым приоритетом для нас». Однако премьер-министр говорит, что послы «особенно интенсивно стараются совмещать функции законодателей, активно участвовать в законотворческом процессе и диктовать основному органу представительной демократии – Парламенту, избранному грузинским народом, какой законы принять, и какой нет».

По словам Кобахидзе, «несмотря на то, что такая практика замены политической оппозиции не соответствует стандартам дипломатии, учитывая скудность политических и интеллектуальных ресурсов оппозиции, мы можем это в некоторой степени понять».

В заявлении также говорится, что «иностранные дипломаты не могут ответить аргументами на наши аргументы за закрытыми дверьми и все равно делают беспочвенные политические заявления в публичном пространстве».

Критикуя заявления «некоторых иностранных дипломатов» относительно законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», которые, по словам премьер-министра, «были лишены каких-либо аргументов и обоснований», Кобахидзе отметил, что «необоснованная критика, которую мы часто слышим от иностранных дипломатов, общество обобщает на соответствующих странах, что содержат серьезные риски. Грузинское общество должно сохранить доверие к странам-партнерам».

Премьер-министр предложил послам США, Евросоюза и стран-членов Евросоюза провести дискуссию по проекту закона об «иностранных агентах» в прямом эфире.

