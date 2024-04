Зурабишвили просит Мишеля и Макрона обсудить текущие события в Грузии на заседании Европейского совета

Less than a minute

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обсудить развитие ситуации в Грузии на завтрашней сессии Европейского совета, несмотря на то, что этот вопрос не включен в повестку дня заседания Европейского совета.

17 апреля Парламент Грузии планирует принять законопроект об «иностранных агентах» в первом чтении на фоне массовых протестов, проходящих в Тбилиси уже второй день. 16 апреля президент в очередной раз осудила план «Грузинской мечты» по принятию законопроекта и заявила, что «упорство властей в принятии этого закона против воли населения и несмотря на протесты партнеров является прямой провокацией – российской стратегией дестабилизации».

