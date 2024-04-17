Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента, Тбилиси, 15 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Зурабишвили просит Мишеля и Макрона обсудить текущие события в Грузии на заседании Европейского совета

Civil.ge Send an email 17/04/2024 - 00:14
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обсудить развитие ситуации в Грузии на завтрашней сессии Европейского совета, несмотря на то, что этот вопрос не включен в повестку дня заседания Европейского совета.

17 апреля Парламент Грузии планирует принять законопроект об «иностранных агентах» в первом чтении на фоне массовых протестов, проходящих в Тбилиси уже второй день. 16 апреля президент в очередной раз осудила план «Грузинской мечты» по принятию законопроекта и заявила, что «упорство властей в принятии этого закона против воли населения и несмотря на протесты партнеров является прямой провокацией – российской стратегией дестабилизации».

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Civil.ge Send an email 17/04/2024 - 00:14
18 Less than a minute

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