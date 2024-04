Адвокаты заявляют о нарушении прав задержанных на акции против законопроекта об «иноагентах»

На акции протеста 15 апреля против законопроекта об «иностранных агентах» полиция безосновательно задержала правовую защиту, – заявили адвокаты задержанных телекомпании «Мтавари архи».

В ночь с 15 на 16 апреля полиция задержала 14 человек, принимавших участие в акции протеста перед здание Парламента против законопроекта об «иностранных агентах», которые, по заявлению МВД, «нарушали общественный порядок, оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и оскорбляли их».

«Предупреждение полиции о разгоне мирных протестующих само по себе было незаконным, поскольку на тот момент не было никаких оснований для разгона акции, а свобода собраний людей не может быть ограничена без каких-либо оснований», – заявил адвокат Георгий Табатадзе от «Демократической инициативы Грузии», – «Затем несколько человек были задержаны совершенно без причины и их права были нарушены, в связи с тем, что мы всю ночь ищем тех, кто практически задержан, пытаемся с ними встретиться, и их право на адвоката нарушается». По его словам, до сих пор местонахождение всех из них неизвестно.

Другой адвокат, Лаша Ткешеладзе, подтвердил, что МВД нарушило право задержанных на правовую защиту. «Мы, конечно, также обратились к народному защитнику, но он до сих пор публично не высказал свою позицию и не сказал, что адвокатам ограничивают право на защиту». По его словам, имеет место злоупотребление полномочиями со стороны полиции.

«По-прежнему продолжается плохая традиция МВД, что всю ночь у нас почти не было информации о том, где находятся задержанные. Нам не дали возможности увидеться с ними в отделениях полиции», – заявила адвокат Тео Закарашвили из «Международной прозрачности – Грузия». «Они были участниками мирной акции протеста и, насколько нам известно, никаких административных нарушений не совершили», – сказала она.

Обновление: задержанные, предположительно, были избиты полицией, в том числе во время задержания. По имеющимся данным, в избиении также участвовал начальник Управления Патрульной полиции Важа Сирадзе.

«Все остальные задержанные также отмечают, что к ним применили насилие. Одни говорят, что во время ареста, а другие, когда завели в т.н. коридор… они избивали этих людей», – рассказал адвокат Лаша Ткешеладзе.

Заявление народного защитника

По информации Администрации Народного защитника, представители народного защитника посетили 10 человек, задержанных в ночь с 15 апреля на 16 апреля на акции протеста перед Парламентом в Тбилиси. «Один из находящихся в ИВС человек указал на неподобающее обращение со стороны полицейских, на что он ждет реагирования. У него отмечалось также увечье. Следовательно, Аппарат народного защитника уже обратился в Службу специальных расследований с просьбой расследовать данный факт».

После массовых протестов в марте прошлого года «Грузинская мечта» повторно инициировала законопроект об «иностранных агентах», что вызвало резкую критику со стороны международных партнеров Грузии, политического спектра и гражданского общества Грузии, которые заявили, что закон поставит под угрозу европейское будущее Грузии и разрушит ее демократию.

