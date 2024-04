На акции против законопроекта об «иноагентах» задержали 14 человек

Less than a minute

В МВД Грузии сообщили, что в поздно вечером 15 апреля полиция задержала 14 человек, участвовавших в акции протеста у здания Парламента против законопроекта об «иностранных агентах».

По той же информации, демонстранты «нарушали общественный порядок, оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и словесно оскорбляли их», в результате чего полиция задержала их в соответствии со статьями 166 и 173 КоАП Грузии.

В МВД также заявили, что «в результате насильственных действий протестующих пострадал один сотрудник МВД, которому была оказана соответствующая медицинская помощь».

Юридический комитет Парламента поддержал инициированный «Грузинской мечтой» законопроект об «иностранных агентах» на фоне массового протеста у здания законодательного органа страны.

