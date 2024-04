Коалиция 12 общественных организаций оценивает реализацию девяти шагов ЕС

Коалиция из 12 общественных организаций подготовила первый промежуточный доклад – Статусметр, в котором оценивается, что сделали власти Грузии с ноября 2023 года по сегодняшний день для выполнения 9 шагов, данных Евросоюзом для начала переговоров о вступлении.

По словам представителей общественных организаций, за последние пять месяцев со стороны властей не было никаких «серьезных действий» по выполнению 9 шагов, и лишь достигнут незначительный прогресс по второму (улучшение соответствия Грузии с Общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС) и седьмому (борьба с организованной преступностью и коррупцией) шагам. По заявлению организаций, оставшиеся 7 шагов еще предстоит реализовать.

На презентации Статусметра присутствовали представители политических групп, дипломатического корпуса, в том числе посол ЕС Павел Херчински и другие заинтересованные стороны.

«К сожалению, у власти нет политической воли для реализации 9 шагов, что еще раз подтверждается попыткой принять российский закон, который блокирует путь Грузии в Евросоюз», – заявили неправительственные организации.

В своей вступительной речи посол ЕС Павел Херчински заявил, что «время истекает» для того, чтобы страна выполнила условия Европейской комиссии. По его словам, Евросоюз уже приступил к подготовке следующего доклада о расширении, который будет опубликован осенью и на основе которого он даст рекомендацию, стоит ли Евросоюзу начинать переговоры о вступлении с Грузией.

«В итоге от вас зависит – каждый гражданин Грузии должен решить, в каком направлении вы хотите, чтобы двигалась ваша страна. Я очень надеюсь, что политические лидеры Грузии примут и осуществят реформы, соответствующие заявленной цели вступления в ЕС; цели, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии», – сказал посол.

В ходе общения с представителями СМИ участники встречи также прокомментировали реализацию девяти шагов.

Нино Долидзе, исполнительный директор организации «Справедливые выборы»: «Парламент Грузии принял изменения в части укомплектования ЦИК, что, как мы заявили, не соответствует рекомендациям БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии… Также, не было предпринято никаких шагов для обеспечения адекватного представительства избирателей, будь то избирательный барьер или принятие разных мер по участию эмигрантов».

Нази Джанезашвили, директор «Стража суда»: «Одним из важных вопросов шестого условия является реализация институциональной реформы Высшего совета юстиции, которая до сих пор не проведена и никаких шагов в этом направлении не предпринято. Также одним из важных вопросов является усиление индивидуальной независимости судьи. Пока в этом плане тоже есть проблемы, и практика предлагает нам совсем другую реальность… Добросовестность судей, назначенных на высокие должности, должна быть проверена и, конечно, это должно положить начало серьезным реформам».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)