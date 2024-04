Михаэль Рот: Законопроект об «иностранных агентах» «несовместим» с членством в ЕС

Less than a minute

12 Less than a minute

10 апреля, за два дня до визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Германию и запланированной встречи с канцлером Олафом Шольцем, председатель Комитета по иностранным делам немецкого Бундестага Михаэль Рот отреагировал на повторное инициирование законопроекта об «иностранных агентах» «Грузинской мечтой» и заявил, что законопроект «несовместим» с членством в ЕС. Рот подчеркнул, что независимое и критически настроенное гражданское общество является необходимым условием для вступления в ЕС.

«Грузинская мечта должна прислушиваться к своему народу: 90% грузин хотят присоединиться к ЕС, а не к путинской России», — написал Рот в Twitter.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)