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Михаэль Рот: Законопроект об «иностранных агентах» «несовместим» с членством в ЕС
10 апреля, за два дня до визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Германию и запланированной встречи с канцлером Олафом Шольцем, председатель Комитета по иностранным делам немецкого Бундестага Михаэль Рот отреагировал на повторное инициирование законопроекта об «иностранных агентах» «Грузинской мечтой» и заявил, что законопроект «несовместим» с членством в ЕС. Рот подчеркнул, что независимое и критически настроенное гражданское общество является необходимым условием для вступления в ЕС.
«Грузинская мечта должна прислушиваться к своему народу: 90% грузин хотят присоединиться к ЕС, а не к путинской России», — написал Рот в Twitter.
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