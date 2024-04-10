Председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот. Источник: Explore-europe.eu
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Михаэль Рот: Законопроект об «иностранных агентах» «несовместим» с членством в ЕС

Civil.ge Send an email 10/04/2024 - 14:51
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10 апреля, за два дня до визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Германию и запланированной встречи с канцлером Олафом Шольцем, председатель Комитета по иностранным делам немецкого Бундестага Михаэль Рот отреагировал на повторное инициирование законопроекта об «иностранных агентах» «Грузинской мечтой» и заявил, что законопроект «несовместим» с членством в ЕС. Рот подчеркнул, что независимое и критически настроенное гражданское общество является необходимым условием для вступления в ЕС.

«Грузинская мечта должна прислушиваться к своему народу: 90% грузин хотят присоединиться к ЕС, а не к путинской России», — написал Рот в Twitter.

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Civil.ge Send an email 10/04/2024 - 14:51
12 Less than a minute

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