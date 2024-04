ЕСПЧ признал нарушения прав человека в иске 2018 года против «бордеризации» со стороны России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) единогласно постановил в деле «Грузия против России», что в ходе продолжающегося с 2009 года процесса «бордеризации» имели место нарушения права на жизнь, права на запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, права на свобода, права на уважение частной и семейной жизни, права на защиту собственности, права на получение образования и права на свободное передвижение.

Власти Грузии подали иск в ЕСПЧ 22 августа 2018 года, в котором утверждали, что после оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии в результате процесса т.н. «бордеризации» участились случаи незаконного задержания граждан Грузии, пересекающих линию оккупации, а также жестокого обращения с ними и даже убийств. Грузия также заявляла, что этот процесс приводит к потере средств к существованию, разрушению семей и затруднению получения образования на грузинском языке.

Суд установил, что жалобы Грузии подпадают под концепцию «административной практики» нарушений прав человека, которое подразумевает «повторение действий, несовместимых с конвенцией» и элемент «официальной толерантности» со стороны государства. Российская сторона, не являющаяся стороной Европейской конвенции, не обжаловала дело.

Суд единогласно установил, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), пункта 1 статьи 5 (право на свободу и безопасность) и статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека, статьи 1 (право на собственность) и статьи 2 (право на образование) Протокола 1 Конвенции, статьи 2 (свобода передвижения) Протокола 4 Конвенции.

«Суд установил, что у него было достаточно доказательств, а именно: списки потерпевших, свидетельские показания, сообщения СМИ и международные материалы, чтобы сделать заключение вне всякого разумного сомнения вывод о том, что предполагаемые инциденты не были единичными случаями, и что их количество было достаточно для того, чтобы представлять целую систему нарушений. Более того, очевидное отсутствие эффективного расследования инцидентов и повсеместное применение мер ко всем лицам доказывают, что российские власти официально были толерантны к подобной практике», – заявил Страсбургский суд.

В ЕСПЧ представлены еще три заявления Грузии против России и около 200 индивидуальных заявлений против Грузии, России или обоих, связанные с войной 2008 года или последующим процессом «бордеризации».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)