Министерство юстиции РФ комментирует решение ЕСПЧ об августовской войне

Министерство юстиции Российской Федерации заявило 21 января, что по решению Европейского суда по правам человека, которое было принято по делу «Грузия против России» в связи с августовской войной 2008 года, иск Грузии против России является «необоснованным».

Заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин заявил, что представителям страны удалось убедить судей в том, что правовая оценка действий российских вооруженных сил в Цхинвальском регионе 8-12 августа 2008 г. «находится за пределами их юрисдикции».

«Также, ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года», – сказал он.

На самом же деле Страсбургский суд постановил, что, хотя Москва не может нести ответственность за нарушение Европейской конвенции о правах человека во время активной фазы конфликта 8–12 августа, Россия несет ответственность за нарушение шести статей Европейской конвенции о правах человека в период после войны, а также за нарушение статьи 2, что означает, что она не смогла обеспечить эффективное расследование фактов нарушения права на жизнь после войны 2008 года.

Суд отметил, что после 12 августа 2008 года «впечатляющее присутствие России и зависимость властей Южной Осетии и Абхазии от Российской Федерации указывают на то, что осуществление «эффективного контроля» над Южной Осетией и Абхазией продолжалось».

Министерство юстиции России заявило, что не согласно с некоторыми выводами из решения ЕСПЧ об ответственности России за послевоенные нарушения, отметив, что использование судом концепции «экстерриториальной юрисдикции» не соответствует общепризнанным нормам Международного Суда ООН и международного права.

