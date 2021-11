ЕСПЧ рассмотрит дело против России после получения дополнительных доказательств

Европейский суд по правам человека 18 ноября вынес решение по делам пострадавших во время войны 2008 года с Россией «Джиошвили и другие против России», в котором отметил, что ему необходимы дополнительные доказательства для вынесения решения о допустимости дела.

Суд, который принял решение объединить все представленные заявления, теперь заново рассмотрит вопрос о допустимости заявления, в котором утверждается, что Россия нарушила Европейскую конвенцию о правах человека после войны в августе 2008 года, в том числе ограничив доступ этнических грузин к своим домам и имуществу.

В 2009 году местная НПО «Права Грузия» направила в Страсбург заявки более чем 400 лиц. Страсбургский суд вынес решение в отношении 59 заявителей. НПО «Права Грузия» пояснила 19 ноября, что суд постановил, что ему необходимы дополнительные доказательства для принятия решения о допустимости дела, которые доказывают, что в отношении заявителей нарушены статья 8 Европейской конвенции (право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь), статья 1 Протокола № 1 (Защита собственности) в совокупности со статьей 2 (свобода передвижения), статьей 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и статьей 14 (запрещение дискриминации) 4-го Дополнительного протокола.

Однако суд признал недопустимым жалобы заявителей в связи с нарушением статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрещение пыток), статьи 4 (запрет рабства и принудительного труда), статьи 5 (право на свободу и безопасность) статьи 7 (никакого наказания без закона) Конвенции.

По утверждению заявителей, в результате войны между Россией и Грузией в августе 2008 года их дома и другое имущество были повреждены или разрушены, и они по-прежнему не имеют доступа к своим домам и имуществу. Они также отметили, что не существует эффективных внутренних механизмов их правовой защиты и что они подвергались дискриминации при осуществлении своих прав в соответствии с Конвенцией.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)