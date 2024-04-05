Судья Тбилисского городского суда отреагировал на обвинения со стороны НПО

Судья Тбилисского городского суда Серго Метопишвили отреагировал на заявление местных неправительственных организаций от 5 апреля, согласно которому в Тбилисский городской суд с просьбой защитить себя от антикоррупционных проверок обратились несколько судей. Метопишвили заявил, что судьи воспользовались «правом обращения в суд, гарантированным Конституцией каждому человеку».

Судья обвинил НПО в проведении «клеветнической кампании» на протяжении многих лет и заявил, что укомплектованная НПО комиссия, которая дает рекомендации Антикоррупционному бюро, является «дискриминационной», поскольку она выбирает одних и тех же судей для мониторинга. По его словам, «конфиденциальность информации, связанной с финансовыми вопросами, относящейся к тайне нашей личной жизни», не защищена в руках комиссии.

Судья повторил нарратив правящей партии, который сопровождал повторное инициирование законопроекта об «иностранных агентах», заявив, что сами НПО «не желают подавать несколько страниц деклараций, чтобы обеспечить прозрачность своего финансирования» и требуют прозрачности от судей. Метопишвили отметил, что судьи представляют декларации об имуществе осенью, и подчеркнул, что они обратились в суд заранее, поскольку «было важно, чтобы мы подняли все эти вопросы для обсуждения именно перед представлением деклараций, в рамках судебного рассмотрения».

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