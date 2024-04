Глава Парламента Грузии: в нашу задачу не входит продвигаться вперед по пути в ЕС любой ценой

Комментируя решение «Грузинской мечты» о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах», председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил изданию «Нетгазети», что «мы хотим войти в ЕС спокойно, мы хотим войти стабильно, а не с разрушенной страной».

«У нас ведь не стоит (задача), продвинуться вперед по пути ЕС любой ценой. Наша задача, цель грузинского народа – двигаться вперед в ЕС так, чтобы мы не причиняли себе вреда», – заявил Папуашвили.

Папуашвили ответил на вопрос интернет-издания, берет ли «Грузинская мечта» на себя ответственность за то, что после возвращения «российского закона» отношения между Грузией и Евросоюзом могут осложниться и переговоры о вступлении страны могут не начаться.

В своем обширном ответе спикер Парламента заявил, что власть «Грузинской мечты» сделала что-то, что считалось «красной линией Евросоюза», однако Грузии все же был предоставлен статус кандидата в члены ЕС. В этом контексте он назвал отказ Грузии ввести санкции против России и отправить бойцов в Украину («некоторые говорили, что отправка бойцов в Украину была важна для того, чтобы продвинуться вперед в наших отношениях с Евросоюзом – навредить себе и вступить в войну с Россией»).

«Теперь некоторые говорят, что якобы предпосылка заключается в том, чтобы мы закрыли глаза на те фонды, которые втихую тратят здесь деньги. Конечно, мы не можем закрывать на это глаза, потому что это вредит нашей стране и народу. Мы видим, что в Грузии есть фонды и доноры, которые напрямую финансируют радикальные группировки и незаконно финансируют партии», – заявил председатель Парламента.

