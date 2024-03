Павел Херчински: Вопрос веттинга остается открытым

Посол ЕС в Грузии Павел Херчински заявил 27 марта, что ЕС «видит необходимость проверки добросовестности высокопоставленных судебных чиновников с участием иностранных экспертов», чтобы обеспечить «полностью профессиональную, полностью независимую судебную систему в Грузии». Посла попросили прокомментировать т.н. систему «веттинга», которую премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили объявили «закрытым» вопросом, поскольку он «несовместим с Конституцией Грузии».

Посол Херчински подчеркнул, что «полностью независимая, полностью профессиональная судебная система является одной из основ любого демократического государства» и, следовательно, одним из приоритетов Евроеомиссии. Он также заявил, что этот вопрос является одним из девяти условий, определенных Еврокомиссией для Грузии.

По его словам, Еврокомиссия готова оказать помощь и поделиться опытом, который Еврокомиссия приобрела, работая с другими странами на пути расширения. По словам посла ЕС, судебная система остается «открытым вопросом» из девяти условий, но «если будет желание, я уверен, что способ будет найден», – сказал он, добавив, что Евросоюз готов помочь Грузии решить эту проблему.

«Мы хотим, чтобы Грузия была готова к членству в ЕС. Это принесет пользу ЕС и Грузии. Вот почему нам нужны реформы», – заявил посол ЕС.

Посол Херчински также заявил, что запланировано несколько визитов на высоком уровне с участием институтов ЕС и представителей 27 стран-членов ЕС для активизации диалога с Грузией. По его словам, Еврокомиссия «уже работает над отчетом о расширении, который будет опубликован в октябре этого года и в котором будут отражены рекомендации Еврокомиссии, стоит ли стране переходить на следующий этап или подождать».

Посла Херчински также попросили прокомментировать ситуацию с Центральной избирательной комиссии. Он подчеркнул, что свободные и справедливые выборы, а также свободный и справедливый избирательный процесс имеют «крайне важное значение» для любой демократии. Он также отметил, что Венецианская комиссия является устанавливающей международные стандарты в этом отношении. Посол ЕС заявил, что «подписанный сегодня закон» охватывает «много рекомендаций» Венецианской комиссии, но выразил сожаление, что некоторые из них не были учтены.

(Посол ЕС, предположительно, имел в виду поправки, внесенные в Избирательный кодекс Грузии, которые меняют порядок избрания председателя и членов ЦИК. Президент Зурабишвили наложила вето на изменения, но Парламент преодолел ее вето. 25 марта председатель Парламента Шалва Папуашвили подписал поправки).

