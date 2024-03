Останки 12 человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Абхазии, доставлены в Тбилиси

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил 27 марта, что опознанные останки 12 человек, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта 1992-1993 годов в Абхазии, 21 марта были переданы их семьям.

На встрече в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули семьи погибших имели возможность задать вопросы и получить информацию о процессе поиска, эксгумации и идентификации останков их близких.

«Мы продолжим тесно сотрудничать с властями Грузии, поскольку в этом году их обязанности возрастут в части поддержки семей пропавших без вести лиц в процессе гуманитарной идентификации. В течение 2024 года вместе с властями мы также продолжим информировать и консультироваться с семьями пропавших без вести, чтобы их мнения и опасения были должным образом учтены», – заявила Анн Монтавон, глава делегации МККК в Грузии.

С момента создания Координационного механизма в 2010 году были найдены и возвращены своим семьям в общей сложности останки 285 человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта 1992-93 годов в Абхазии и после него. На сегодняшний день по-прежнему считаются пропавшими без вести в результате этого вооруженного конфликта 1 859 военных и гражданских лиц.

