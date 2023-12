В Тбилиси доставлены останки 23 человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Абхазии

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что 6 декабря в Тбилиси были переданы опознанные останки 23 человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-1993 гг.

По информации Аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, 21 из 23 доставленных останков принадлежат военным, а двое были гражданскими лицами. Гражданские панихиды по погибшим в ходе вооруженных действий пройдут в соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси в течение двух дней. Останки 17 бойцов будут похоронены с воинскими почестями на братском кладбище в Дигоми, остальные, по решению семей, в разных местах, в том числе на родовых кладбищах.

«В 2023 году останки более 55 человек были опознаны и возвращены семьям. Это стало возможным в связи с событиями вооруженного конфликта 1992-1993 годов и в рамках Механизма гуманитарной координации по пропавшим без вести лицам с привлечением абхазских и грузинских участников, который действует с 2010 года при поддержке МККК. Останки пропавших без вести людей были обнаружены в различных местах Абхазии», – пишет МККК.

По той же информации, с момента начала функционирования этого механизма в 2010 году останки 273 человек были опознаны и переданы их семьям. В связи с войной 1992-93 годов в Абхазии до сих пор считаются пропавшими без вести 1870 человек, включая военнослужащих и гражданских лиц.

