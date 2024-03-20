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Рати Ионатамишвили, председатель парламентского Комитета по правам человека и гражданской интеграции. Источник: Парламент Грузии
Новости

У Комитета по правам человека и гражданской интеграции новый председатель

Civil.ge Send an email 20/03/2024 - 12:55
3 1 minute read

19 марта Парламент Грузии 83 голосами избрал Рати Ионатамишвили председателем Комитета по правам человека и гражданской интеграции.

Указанная должность стала вакантной с 11 марта 2024 года, после того как председатель комитета Михаил Сарджвеладзе был назначен министром по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Новый председатель Рати Ионатамишвили был депутатом, избранным по партийному списку «Грузинской мечты» в парламентах 9-го и 10-го созывов. В законодательном органе он был членом нескольких комитетов, в том числе по правам человека, по юридическим вопросам, по обороне и безопасности, по здравоохранению и социальным вопросам.

Помимо парламентской деятельности, в 2013-2016 годах Рати Ионатамишвили был вице-президентом и членом Правления Национального паралимпийского комитета Грузии. В 2014-2015 годах работал советником мэра Тбилиси. В 2015-2016 годах был депутатом Тбилисского Сакребуоло (муниципальный совет).

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Civil.ge Send an email 20/03/2024 - 12:55
3 1 minute read

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