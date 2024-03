«Сила народа» официально зарегистрировала политическую партию

Политическое движение «Сила народа» официально зарегистрировало политическую партию 18 марта. На учредительном съезде партия приняла устав, сформировала структуру и единогласно избрала лидером партии бывшего депутата от «Грузинской мечты» Созара Субари.

Главный комитет партии состоит из восьми членов, среди которых Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Гурам Мачарашвили, Эка Сепашвили, Давид Качарава, Виктор Джапаридзе, Заал Микеладзе и Ираклий (Дачи) Бераия.

Перед съездом Виктор Джапаридзе рассказал журналистам о планах партии. «В отличие от тех партий, которые говорят: «мы придем к власти», мы об этом не говорим. Мы говорим о преодолении 5-процентного барьера». На вопрос журналиста, готова ли партия создать коалицию с «Грузинской мечтой», Виктор Джапаридзе ответил: «конечно. А что, разве с Национальным движением будем создавать коалицию? Да хранит нас Бог».

«Наша главная задача – осудить режим, который существовал 9 лет, осудить в последний раз партию Национального движения и приоткрыть завесу во всем, как в отношении войны, так и в отношении других процессов», – об этом заявил другой член партии Ираклий (Дачи) Бераия, добавив, что партия наберет значительное количество голосов. «Мы же не будем партией, созданной для преодоления 5%?».

Антизападное движение «Сила народа» было сформировано в 2022 году вышедшими из «Грузинской мечты» депутатами, которые тогда заявили, что правительство всунуло голову в «мышеловку» с темой кандидатства в члены ЕС и что «никто не предоставит Грузии статус кандидата (ЕС) даже через 6 месяцев, если до того она не подключится к войне, или не введет санкции против России». За последние два года «Сила народа» неоднократно открыто критиковала Запад, а инициировав спорный законопроект об «иностранных агентах», пыталась также ограничить права неправительственных организаций. Однако в результате массовых протестов в марте 2023 года Парламент провалил законопроект.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)