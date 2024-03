«Грузинская мечта» не присутствовала на обсуждении плана действий НПО по реализации девяти шагов

Коалиция 12 общественных организаций, которые недавно разработали детальное видение того, как эффективно реализовать 9 шагов, определенных Еврокомиссией для Грузии, встретилась с представителями политических партий в рамках этого процесса. Представители «Грузинской мечты» на встрече не присутствовали.

Первая подобная встреча с политическими группами прошла 12 марта, в рабочей встрече приняли участие: Единое национальное движение; Стратегия Агмашенебели; Гирчи – больше свободы; Дроа; Лело за Грузию; За Грузию; Ана Долидзе – За народ; Ахали; Республиканская партия Грузии; и независимый депутат Теона Акубардия.

Члены правящей партии на встрече не присутствовали и назвали ее «собранием нацов (ЕНД)».

«Нас вызвали, а мы не пошли. Сколько НПО будут говорить о девяти условиях сами по себе, если мы будем бегать туда столько раз, девять условий останутся на невыполненными», – заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе и вместо этого призвал их «прийти и работать там, где по поводу этого идет реальная работа».

«Если мы не пойдем на собрания нацов, извините уж нас», – добавил Мдинарадзе.

Коалиция и в дальнейшем планирует проводить рабочие встречи с заинтересованными сторонами. По заявлению коалиции, «цель рабочих встреч – поделиться видением гражданского общества и обменяться мнениями о реформах, которые необходимо провести для выполнения 9 шагов».

Встреча прошла в офисе Фонда гражданского общества при поддержке Восточноевропейского центра многопартийной демократии (EECMD).

