Ника Гварамия и Ника Мелия создали политическое объединение «Ахали»

Основатель телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия и бывший председатель «Единого национального движения» Ника Мелия сформировали новый политический союз «Ахали» («Новый»), который будет баллотироваться на предстоящих парламентских выборах под 4-м номером.

Презентация нового политического объединения прошла 11 марта в гостинице «Шератон» в Тбилиси. В своих выступлениях Гварамия и Мелия акцентировали внимание на важности будущих перемен.

«Наша партия новая, мы боремся в Грузии по-новому… никакого прошлого, мы говорим только о будущем», – заявил Ника Гварамия, добавив, что «мы никого не призываем присоединиться к нам, мы предлагаем объединиться».

«Наша борьба, наша вера в победу имеет имя, и это Новый… полная ориентация на будущее, мы не оцениваем прошлое, нас интересуют достижения будущего», – заявил Ника Мелия.

По словам соучредителей, они станут сопредседателями нового объединения. Они также отметили, что съезд партии состоится в следующем месяце.

Среди членов новой партии – Георгий Киртадзе, бывший член Национального движения в Аджарии, покинувший партию 4 декабря; Майя Копалеишвили, бывшая судья Конституционного суда; Георгий Имедашвили, бывший член Национального движения; Анзор Мелия, врач и отец Ники Мелия, и Нодар Чачанидзе, активист.

Ника Мелия был председателем «Единого национального движения» до января 2023 года, когда его победил новый лидер партии Леван Хабеишвили.

Незадолго до выборов Мелия обвинил бывших министров внутренних дел и обороны времени правления Национального движения Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили в попытке получить неформальный контроль над партией, используя «порочные, чекистские методы».

Внутренний конфликт в партии обострился после того, как действующий лидер Леван Хабеишвили исключил из партии Нику Мелия в ноябре 2023 года. После этого решения Мелия 7 декабря официально вышел из партии и объявил о создании новой партии.

Ника Гварамия – основатель оппозиционного телевидения «Мтавари архи». В 2022 году его арестовали и приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за причинение ущерба компании, когда он был директором телекомпании «Рустави-2». 22 июня 2023 года президент Саломе Зурабишвили помиловала его.

В конце 2023 года Гварамия объявил о планах заняться политикой и сформировать новую партию. Недавно он отказался от должности генерального директора телекомпании и своих 12% акций в пользу своей жены. Гварамия пояснил, что владение долей в телекомпании несовместимо с партийной позицией.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)