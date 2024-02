Ника Гварамия отказался от должности и доли на канале «Мтавари архи»

Основатель оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия подтвердил сегодня, что отказался от должности генерального директора телекомпании и своей доли в размере 12% акций.

Генеральным директором канала назначен Георгий Габуния, который исполнял обязанности генерального директора «Мтавари архи» после ареста Гварамия в 2022 году. По данным Радио Свобода, помимо генерального директора, у телекомпании будет два директора – Георгий Курдадзе и Манучар Ахалаия.

По словам Гварамия, его доля в размере 12% акций в телекомпании перейдет его жене Софо Лилуашвили. Гварамия пояснил, что владение долей в телекомпании несовместимо с той партийной должностью, которую он займет в ближайшие дни.

Недавно Ника Гварамия заявил, что планирует вернуться в политику и создать собственную партию. По распространенным сообщениям, Гварамия примет участие в альянсе с другими оппозиционными партиями на предстоящих парламентских выборах.

16 мая 2022 года Тбилисский городской суд приговорил Нику Гварамия к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за злоупотребление полномочиями.

22 июня 2023 года президент Саломе Зурабишвили помиловала Нику Гварамия.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)