В 2022 году ПИИ в Грузию составили 2,098 млрд долларов США

Согласно уточненным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 15 августа 2023 года, прямые иностранные инвестиции в 2022 году составили 2,098 млрд долларов США, что в 1,7 раза выше соответствующего показателя предыдущего года и на 4,9% выше предварительного показателя.

По данным Службы статистики, доля реинвестирования в 2022 году составила 65,7% от общего объема прямых иностранных инвестиций.

По той же информации, в 2022 году наибольшая доля прямых иностранных инвестиций – 437,0 млн долларов США – пришлась на Великобританию, за ней следуют Испания – 360,5 млн долларов США и Нидерланды – 196,2 млн долларов США.

Доля остальных стран в прямых иностранных инвестициях выглядит следующим образом: США – 176,5 млн долларов США; Ирландия – 120,6 млн долларов США; Россия – 108,1 млн долларов США; Чехия – 84,5 млн долларов США; Япония – 58,7 млн ​​долларов США; Турция – 55,1 млн долларов США; Китай – 43,6 млн долларов США; остальные страны – 457,2 млн долларов США.

В 2022 году наибольшая доля прямых иностранных инвестиций, 538,0 млн долларов США, пришлась на финансовый и страховой сектор. Затем следуют: недвижимость – 366,5 млн долларов США; Водоснабжение и управление отходами – 197,2 млн долларов США; Торговля – 189,4 млн долларов США; Искусство, развлечения и отдых – 165,9 млн долларов США; Информация и коммуникация – 140,9 млн долларов США; обрабатывающая промышленность – 134,0 млн долларов США; Энергетический сектор – 129,6 млн долларов США; Транспорт – 90,1 млн долларов США; Гостиницы и рестораны – 66,7 млн ​​долларов США; Остальные отрасли – на 79,6 млн долларов США.

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