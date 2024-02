Новый премьер назначил вице-премьеров на заседании правительства

Новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 12 февраля провел первое заседание своего правительства.

Кобахидзе назначил министра экономики Левана Давиташвили первым вице-премьер. Давиташвили занимал пост вице-премьера в кабинете Ираклия Гарибашвили. Министр культуры Тея Цулукиани сохранила пост вице-премьера. Новый министр обороны Ираклий Чиковани также будет вице-премьером. В то же время Кобахидзе назначил Михаила Пейкришвили главой Департамента стратегических коммуникаций правительства, который сменил на этом посту Нино Гиоргобиани.

Премьер-министр выразил соболезнования семьям погибших в результате стихийного бедствия в Западной Грузии на прошлой неделе. По его словам, ущерб оценен и пострадавшие получат компенсацию, а при необходимости будут выделены средства из центрального бюджета.

Говоря о дальнейших планах правительства, Кобахидзе отметил, что «для достижения максимальных результатов наша деятельность, деятельность правительства должна основываться на очень твердых принципах».

«Прежде всего, я считаю, что правительство Грузии должно быть примером всем с точки зрения прозрачности и подотчетности. Каждое наше решение должно быть максимально открытым для граждан, и того же мы требуем от всех других государственных ведомств», – заявил премьер-министр.

Он также акцентировал внимание на качестве работы и заявил, что «для минимизации недостатков нам следует усилить все соответствующие механизмы контроля и надзора за качеством, то же самое касается и качества государственных услуг».

Кобахидзе также заявил, что решения по всем темам «должны приниматься на основе очень широких консультаций с общественностью, специалистами, представителями сферы. Каждый раз, когда мы принимаем определенное решение, мы должны как можно шире разъяснить обществу содержание и причины этого решения». По его словам, это должно стать «одним из руководящих принципов» деятельности его правительства. Кобахидзе также обратил внимание на разногласия вокруг вопроса Центральной республиканской больницы и заявил, что «нам нужны активные консультации со специалистами в соответствующей области, врачами и коллективом больницы, чтобы в итоге принять надлежащие решения».

Премьер-министр также затронул вопрос коррупции и отметил, что, хотя страна имеет хорошие результаты в борьбе с коррупцией, «у нас должны быть еще более высокие амбиции и у нас должно быть стремление войти в число ведущих стран мира в этом отношении, что это абсолютно реальная задача».

