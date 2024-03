Посол США в Грузии говорит об интеграции в ЕС и выборах

Посол США в Грузии Робин Данниган в интервью телеканалу «Формула» 29 февраля говорила о «крепкой дружбе и стратегическом партнерстве» между США и Грузией, а также об интеграции Грузии в ЕС, предстоящих парламентских выборах, предстоящих парламентских выборах, а также акцентировала внимание на упоминании американскими сенаторами Грузии в контексте уклонения страны от введенных против России санкций.

Интеграция в ЕС

Посол США заявила, что сейчас «в Евросоюзе есть тенденция расширения» и выразила надежду, что «правительство, Парламент, оппозиционные партии, вся Грузия смогут объединиться и воспользоваться этим моментом и добиться прогресса» по этим шагам (определенным Еврокомиссией для Грузии).

Она также отметила, что в Грузии есть «активное» гражданское общество, которое также должно сыграть свою роль в этом процессе. «Надеюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим консенсус по единению Грузии, которое охватит все эти сектора».

Посол Данниган также отметила, что статус кандидата является не только «хорошей новостью» для вступления в ЕС, но и для стремления Грузии вступить в НАТО. «Причина в том, что НАТО — это не только политический, но и военный альянс», — пояснила она, добавив, что «шаги, которые Грузия должна предпринять, чтобы начать переговоры о вступлении (в ЕС), также помогут стране продвинуться дальше на пути к НАТО».

Выборы 2024 года

Что касается запланированных на октябрь 2024 года парламентских выборов в Грузии, журналист напомнил, что на слушаниях, прошедших в парламентском Комитете по внешним отношениям, посол подчеркнула возможность вмешательства России в этот процесс. Журналист также напомнил слова председателя Парламента по этому поводу, согласно которым следует обратить внимание на вмешательство других стран, помимо России.

На вопрос журналиста, насколько реальна угроза российского вмешательства в выборы в Грузии и о каком вмешательстве идет речь, посол Данниган ответила: «Россия не является позитивной силой» и «мы знаем, что в прошлом Россия использовала пропаганду, дезинформацию и другие тактики вмешательства в демократические процессы во всем мире, и я думаю, что нам следует ожидать аналогичного поведения на выборах этого года по всему миру».

На вопрос журналиста, имел ли в виду спикер Парламента, что Запад может быть еще одной силой, которая может быть заинтересована в изменении результатов выборов в Грузии, посол ответила, что не может спекулировать на этот счет. По ее словам, единственный интерес США состоит в том, чтобы эти выборы были свободными и справедливыми. «Мы не выбираем победителей и проигравших на демократических выборах в демократических странах», – добавила она.

Уклонение от санкций

Отвечая на вопрос об упоминании Грузии на слушаниях в Сенате двумя сенаторами США в контексте уклонения от санкций, введенных против России, Робин Данниган ответила, что слушания больше касались того, в какой степени американские компании гарантируют, что Россия не получит помощи для усиления своей военной машины, которая поможет ей продолжить агрессию в Украине.

Посол США также добавила, что «правительство и власти Грузии очень тесно сотрудничали с нами» в деле предотвращения уклонения от санкций.

