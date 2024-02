Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с послом США Робин Данниган

23 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел свою первую встречу в качестве премьер-министра с послом США в Грузии Робин Данниган. По информации Администрации правительства Грузии, «на встрече обсуждался широкий спектр вопросов стратегического партнерства между двумя странами и перспективы развития сотрудничества». Согласно той же информации, было отмечено, что «Грузия остается приверженной дальнейшему прогрессу демократических реформ, укреплению институтов и демократическому развитию страны». Стороны подтвердили готовность продолжать и еще больше активизировать плодотворное сотрудничество между странами, говорится в пресс-релизе аппарата правительства.

Посольство США в Грузии заявило, что посол Данниган провела «прекрасную встречу» с премьер-министром Кобахидзе по поводу дальнейшего углубления стратегического партнерства между двумя странами. «Они обсудили поддержку США евроатлантического пути Грузии и усилия США по увеличению двусторонней торговли и инвестиций. Также поддержка развития Грузии в качестве среднего коридора и нашего прочного военного партнерства, которое является основой наших отношений», – заявили в посольстве.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)