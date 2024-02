Посол Данниган рассказала о приоритетах отношений США и Грузии на комитетских слушаниях

Комитет парламента по внешним отношениям Парламента Грузии 28 февраля заслушал выступление посла США в Грузии Робин Данниган, которая в своем выступлении заострила внимание на четырех основных приоритетах американо-грузинских отношений. Это: процесс интеграции Грузии в ЕС, экономические связи между двумя странами, поддержка со стороны США суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также поддержка со стороны США сохранения культурного наследия Грузии.

Посол Данниган рассказала о 32-летнем партнерстве между двумя странами. Она подчеркнула сильную поддержку Грузии со стороны США: «с тех пор, как Грузия восстановила свою независимость, я заявляю, что ни одна страна не была более сильным сторонником и другом Грузии, чем Соединенные Штаты». По словам посла, за эти годы США выделили Грузии более 6 миллиардов долларов помощи.

Данниган также рассказала о своих встречах с грузинами, в том числе с военными, Береговой охраной, профессорами университетов, учителями, студентами, фермерами и владельцами малого бизнеса, и рассказала их истории о том, как помощь США помогла им в их жизни. «Поддержка США также помогла Грузии защитить свой суверенитет и территориальную целостность», — сказала посол Данниган, добавив, что США предоставили стране военную помощь, включая обучение, оснащение и образование. Она подтвердила, что эта поддержка будет продолжаться и в дальнейшем.

Посол США также рассказала о встрече с новоназначенным премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и назвала ее «очень позитивной и продуктивной». Данниган в качестве посла озвучила свои приоритеты. Этими приоритетами являются:

Поддержка США Грузии и ее пути к членству в ЕС

Посол США подчеркнула, что получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС является «огромным шагом вперед» для страны, и подтвердила, что США желают, чтобы Грузия стала членом ЕС. «Я знаю, что в ближайшие месяцы и годы вы будете усердно работать над законодательством и другими делами, необходимыми для выполнения девяти шагов», — сказала посол Данниган, добавив, что «Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать вас в этих вопросах». Она выразила надежду, что официальные лица Грузии «будут тесно сотрудничать с организациями гражданского общества и всеми слоями общества для продвижения процесса вперед», добавив, что европейский путь Грузии «принесет консенсус и единство грузинскому обществу». По словам посла, «сейчас мы ежедневно работаем с ЕС, Грузией и другими, чтобы увидеть, как мы можем лучше поддержать работу, которую вы делаете для выполнения девяти шагов». Посол США подчеркнула, что следующий год будет «напряженным» для Грузии, поскольку она работает над выполнением девяти условий, определенных Еврокомиссией, и в то же время готовится к парламентским выборам. Что касается выборов, посол Данниган заявила, что США «будут продолжать работать со всеми партиями, со всеми в Парламенте, правительстве, гражданским обществом, оппозиционными партиями и особенно с Центральной избирательной комиссией, чтобы грузины знали, что их голоса будут подсчитаны справедливо, их голос является тайным, а процесс является свободным и справедливым».

«Расширение экономических связей между США и Грузией»

Отметив, что двусторонняя торговля между США и Грузией в прошлом году достигла «небывалого максимума в 2 миллиарда долларов», посол Данниган заявила, что можно сделать больше. Она отметила, что у США есть «различные» программы для оказания Грузии помощи с точки зрения «экспорта на новые рынки», и добавила, что в июне она возглавит делегацию грузинских компаний для участия в инвестиционно-экономической конференции SelectUSA в США. «Прежде чем я покину эту страну, хочу, чтобы я могла сказать, что двусторонняя торговля и инвестиции в стране стали больше, чем когда-либо прежде», – сказала посол Данниган. Она также отметила, что укрепление экономических связей между странами включает поддержку роли Грузии в проекте «Средний коридор». Она упомянула американскую Международную финансовую корпорацию развития (DFC), которая «инвестировала 50 миллионов долларов в строительство портового терминала Поти на Черном море, в результате чего возросли возможности Грузии как связующего звена, соединяющего Центральную Азию с Европой».

«Соединенные Штаты привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии»

Посол подчеркнула поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Грузии, включая помощь Грузии в укреплении ее оборонного потенциала и сдерживании дальнейшей агрессии. По словам Данниган, «наше военное сотрудничество действительно является основой стратегического партнерства между США и Грузией». Она обратила внимание на участие американских и грузинских военных в совместных учениях и миротворческих операциях и заявила, что «вместе они сделали Вооруженные силы Грузии совместимыми с НАТО». Посол США также подчеркнула, что это партнерство укрепило не только грузинскую, но и американскую армию. «Мы очень благодарны Силам обороны Грузии за поддержку, которую вы нам оказывали на протяжении многих лет», – добавила она.

«Приверженность США защите уникального и богатого культурного наследия Грузии»

Что касается поддержки грузинской культуры, посол США остановилась на нескольких конкретных случаях, в том числе на восстановлении дворца Дадиани в Зугдиди. Она также рассказала о музейных экспонатах грузинских писателей и деятелей культуры, а также о работах по открытию и консервации римских мозаик. «Мы рады поддержать и сохранить это наследие, чтобы будущие поколения всегда знали богатую культурную историю Грузии», – сказала посол Данниган.

