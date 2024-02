Президент Зурабишвили: Я не буду лидером оппозиции

Когда президента Грузии Саломе Зурабишвили спросили о ее роли в помощи оппозиции после ее выступления на мероприятии «Европейские возможности Грузии», организованном Chatham House 28 февраля, президент ответила, что она не намерена становиться «лидером оппозиции».

«Некоторые хотят, чтобы я приняла эту роль, но я не думаю, что это разумное решение», — сказала она. Ее заявление последовало за широко распространенными спекуляциями о ее возможном участии в предвыборном марафоне, поскольку президентский срок Зурабишвили истекает в конце года.

В контексте предстоящих выборов она также прокомментировала ситуацию с находящимся в тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили и заявила, что проведение свободных и справедливых выборов не зависит от его нахождения в заключении. По словам Зурабишвили, пребывание Саакашвили в тюрьме имеет «реальные причины» и что «он не Навальный».

Что касается ее выступления, президент Саломе Зурабишвили подчеркнула глубокие связи Грузии с Европой и прогресс, достигнутый страной в этом направлении, несмотря на разрушительное влияние России и продолжающуюся оккупацию.

Она подчеркнула важность продолжающейся борьбы Украины против российского вторжения и необходимость международной солидарности в поддержку Украины.

Президент Зурабишвили выразила обеспокоенность влиянием российской пропаганды, которая, по ее словам, направлена ​​на подрыв единства западных обществ. Она подчеркнула важность противодействия злонамеренным усилиям России и обратила внимание на опыт Грузии в использовании подобной тактики.

Президент подчеркнула важную роль победы Украины в формировании будущего Грузии и Европы. По ее словам, несмотря на усилия России, Украина не потерпела поражение, а наоборот, «уже по многим параметрам победила».

Когда президента спросили о спорной позиции властей Грузии относительно российско-украинской войны, Зурабишвили отметила, что риторика изменилась после предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС в декабре 2023 года. По ее словам, официальное возвращение Иванишвили в политику также привело к «определенным изменениям» в неформальном управлении.

Президент заявила, что политические силы в Грузии должны быть готовы, если правительство не сможет реализовать девять шагов, определенных Еврокомиссией, и добавила, что предстоящие парламентские выборы будут такими – «Европа или без Европы».

Отвечая на вопрос об отношениях между КНР и Грузией, президент Зурабишвили подчеркнула рост участия Китая в Грузии в последние годы, особенно в инфраструктурных проектах. Она предполагает, что эта тенденция частично обусловлена ​​эффективностью китайских инвестиций, а также тем фактом, что «наши западные партнеры недостаточно представлены и, возможно, нам нужно больше участия» с их стороны.

В этом контексте она также рассказала о важности глубоководного порта Анаклия и отметила, что его развитие имеет решающее значение для того, чтобы Россия не была представлена ​​эксклюзивно на Черном море.

