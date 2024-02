Президент Зурабишвили обеспокоена возможным вмешательством России в выборы 2024 года

В интервью Sky News 27 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что обеспокоена возможным вмешательством России в «очень важные» парламентские выборы 2024 года в Грузии.

На вопрос, беспокоит ли ее, что Россия все еще имеет влияние на Грузию, президент Зурабишвили ответила, что «все должны волноваться, не только мы». «Мы обеспокоены тем, что 20% наших территорий оккупировано; Мы обеспокоены этим, потому что в октябре нас ждут очень важные выборы».

«И мы знаем опыт многих других стран гораздо сильнее нашей – как Россия может вмешиваться в выборы и как Россия может начать гибридную войну», – сказала она.

По словам президента, Грузия лично сталкивается с кибератаками, пропагандой, финансированием маргинальных группировок. Она отметила, что для населения Грузии в условиях оккупации «довольно сложно представить наличие пророссийских группировок и партий, но есть пророссийские (группировки), которые открыто об этом не заявляют, и финансирование направляется на поддержку этих группировок и определенных форм антизападной пропаганды. Мы видим в Грузии то же, что видим в других местах, и я уверена, что в этом году мы увидим еще больше, поэтому мы должны быть очень осторожны».

Говоря о предыдущих вторжениях России в Грузию, президент заявила, что в этом контексте Грузия и Украина имеют параллельные истории и «наша единственная перспектива – сблизиться с ЕС».

