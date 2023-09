Совместная пресс-конференция Жозепа Борреля и Ираклия Гарибашвили

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции, проведенной после встречи, говорили об итогах визита верховного представителя в Тбилиси, о статусе кандидата в члены ЕС для Грузии и ситуации с безопасностью в регионе.

В своем выступлении премьер-министр приветствовал предоставление Грузии европейской перспективы и отметил, что процесс полноправного членства в Евросоюзе «достаточно долгий и трудоемкий».

По его словам, правительство Грузии, правящая партия и Парламент проделали «огромную работу» и продемонстрировали «твердую волю» к выполнению рекомендаций. «Мы обеспечили абсолютно прозрачный и инклюзивный процесс, пригласили все заинтересованные стороны от оппозиции, в том числе радикальную оппозицию… Конечно, было грустно, что оппозиция с самого начала отказалась участвовать в этом процессе. Более того, к сожалению, с их стороны были зафиксированы факты систематического саботажа и деструкции, что наносило ущерб этому процессу».

Премьер-министр отметил, что большая часть рекомендаций реализована, и работа над некоторыми из них, в том числе по рекомендации, касающейся деолигархизации, продолжается. По его словам, через две недели правительство представит план действий, в котором будет отражен дух рекомендации.

Гарибашвили также подчеркнул важные судебные реформы, проведенные в Грузии за последнее десятилетие, целью которых, по его словам, является больше инклюзивности, прозрачности и подотчетности судебной системы. «Доверие к суду в Грузии очень высокое, и в целом наш суд имеет такой же уровень доверия, как и европейские суды», – сказал премьер-министр.

Относительно того, почему не был выполнен приоритет, связанный с поляризацией, премьер-министр подробно рассказал о «саботаже» «радикальных» сил и отметил, что «после того, как эти рекомендации были определены, поляризация не только не уменьшилась, а, наоборот, усилилась, поскольку действующие в Грузии радикальные силы, по своей природе, по своему опыту – я имею в виду партию предыдущей власти – самые антиевропейские силы пытаются саботировать этот процесс; И именно для них одной из главных спекулятивных тем является предоставление стране статуса кандидата. Это используют радикальные силы для дестабилизации страны».

По его словам, «Грузинская мечта» добилась значительного прогресса в евроинтеграции, подписав Соглашение об ассоциации, безвизовым режимом, свободной торговлей и получением европейской перспективы.

Премьер-министр подчеркнул, что вторжение России в Украину и продолжающаяся война изменили мировую повестку дня и поставили под угрозу международный порядок, основанный на правилах. «Не постесняюсь сказать, что мы находимся в специфической ситуации, поскольку 20% нашей страны сегодня все еще оккупировано, на нашей территории стоят российские оккупационные войска».

Говоря о важной роли Грузии в обеспечении мира, премьер-министр заявил, что Грузия была надежным партнером в миссиях НАТО в Афганистане, Ираке и Центральной Африке, что является доказательством того, что она не только просит о помощи, но и активно участвует в достижении общих целей.

Гарибашвили подчеркнул, что Грузия и грузинский народ заслуживают статуса кандидата, хотя «мы не говорим, что мы идеальные. Ни одно правительство и ни одна страна не идеальны». Он заявил, что это непрерывный процесс и требует постоянного участия, и призвал всех, включая правящую партию, правительство, президента и оппозицию, громко заявить, что «Грузия должна получить статус кандидата до конца года».

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что прибыл с тремя посланиями: во-первых, «Грузия действительно принадлежит европейской семье»; во-вторых, «мы поддерживаем Украину и будем продолжать этот процесс столько, сколько необходимо»; Боррель также добавил, что Евросоюз сожалеет о восстановлении авиасообщения между Грузией и Россией и, в-третьих, «непоколебимая поддержка» суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Что касается первого послания, верховный представитель сказал: «по прибытию в вашу страну четко видишь европейское стремление грузинского народа. Я рад, что увидел много европейских флагов на улицах Тбилиси…». Он отметил, что «все политические силы должны объединиться и конструктивно работать в этом процессе. Большинство должно быть инклюзивным, а меньшинство должно иметь дух сотрудничества. Это национальные усилия». Говоря о роли властей, он сказал, что «правительство и правящая партия должны работать над созданием условий, которые будут способствовать такому сотрудничеству». «На данном этапе все усилия должны быть направлены на снижение политической напряженности, чтобы эта историческая возможность не была упущена». «Не упустите эту историческую возможность. Для этого вы должны работать вместе, потому что дальнейшие шаги на пути к ЕС будут зависеть от заслуг», – добавил он.

Говоря о реализации 12 приоритетов, Боррель отметил, что Грузия выполнила три приоритета, а работу над оставшимися девятью приоритетами следует продолжить. «Короткого пути не существует. Вступление в ЕС требует напряженной работы, политической воли и четкой приверженности ценностям ЕС».

Он также подчеркнул, что «вступление в ЕС дает величайшую возможность для трансформации и является сильнейшим обязательством в области безопасности».

Боррель также коснулся плана властей объявить президенту импичмент и заявил, что «это создает риск усиления контрпродуктивной поляризации».

Говоря о втором послании, Боррель заявил, что «важно, чтобы наши ближайшие партнеры работали согласованно на международном уровне для изоляции России. Мы приветствуем ваше тесное сотрудничество и усилия, которые направлены на противодействие уклонению от санкций в вашей стране. Многое было сделано, и важно признать ваши усилия». Затем он повторил, что Евросоюз сожалеет о восстановлении авиасообщения между Грузией и Россией.

Он отметил: «это часть соответствия Грузии с нашей внешней политикой, это обязательство, которое Грузия взяла на себя по Соглашению об ассоциации, и то, чего мы ожидаем от стран, которые стремятся вступить в ЕС. И сейчас, конечно, есть много возможностей для улучшения».

Боррель продолжил: «нам также необходима ваша вовлеченность в противодействии гибридной деятельности России, начиная с российской пропагандистской и дезинформационной войны, поэтому ЕС продолжит поддерживать СМИ и гражданское общество… чтобы помочь грузинскому народу усилить свою устойчивость перед лицом информационных манипуляций, включая дезинформацию».

Говоря о последнем, третьем послании, верховный представитель сказал: «наша непоколебимая приверженность мирному разрешению конфликта в Грузии сильна как никогда перед лицом российской агрессии в Украине. Мы поддерживаем и будем поддерживать Грузию в будущем».

По его словам, Евросоюз доказывает это конкретными действиями и инвестициями. У нас есть специальный представитель в регионе и Миссия наблюдателей ЕС, которая работает в стране уже 15 лет».

Сессия вопросов и ответов

На вопрос, в какой области ЕС хотел бы видеть больший прогресс в оставшееся время и каков прогноз относительно статуса кандидата, Жозеп Боррель ответил, что все 12 приоритетов важны, добавив, что Грузия должна выполнить их ради демократии, а не ради того, чтобы завоевать сердце Брюсселя. По его словам, время еще есть. «Будут рекомендации от стран-членов, а затем будет принято окончательное решение. Определенно возможно добиться успеха, и мои ожидания позитивны».

Премьер-министр Гарибашвили заявил: «мы услышали оценку, что три рекомендации полностью выполнены, а по остальным существуют разные мнения». Он подчеркнул, что активная работа ведется по трем другим приоритетам (деполяризация, деолигархизация и судебная реформа). Гарибашвили выразил надежду, что Еврокомиссия примет справедливое решение, и отметил, что «мы никогда не просили большего, чем заслуживаем». «В прошлом году, когда Молдова и Украина получили статус в качестве бонуса, я бы так сказал, я называю это бонусом, потому что мы хорошо знаем ситуацию в наших дружественных государствах. Мы всегда были и остаемся ведущей страной среди стран Ассоциированного трио», – добавил Премьер-министр.

Отвечая на вопрос, если Грузия не сможет получить статус кандидата в декабре, будет ли в стране углубляться поляризация, Боррель подчеркнул, что деполяризация – это внутриполитическая проблема, которую могут решить только грузины. Он подчеркнул важность единства и инклюзивности и сказал, что демократия предполагает разные подходы и критику. «Но, когда нет инклюзивности, критика очень острая, нет сотрудничества, уровень политических дебатов слишком высок и мешает совместной работе над национальными усилиями, это очень плохо».

В ответ на заявления о «втором фронте» Боррель отверг мнение, что ЕС нуждается в Грузии для открытия второго фронта против России, и назвал это «шумом, пропагандой и дезинформацией». Он призвал население не прислушиваться к подобной дезинформации и связал распространение подобных ложных нарративов с интенсивной российской пропагандой.

Говоря о совместимости с вопросами внешней политики ЕС, Боррель сказал: «мы должны убедиться, что у всех нас есть общее видение мира. Если у всех будет разное видение, реализация внешней политики будет невозможна». Он отметил, что уровень соответствия Грузии не высок и объяснил свои опасения по этому поводу премьер-министру и министру иностранных дел. Боррель также заявил, что страны-партнеры должны привести свою политику в соответствие с общей политикой Евросоюза.

Гарибашвили заявил, что поддержка резолюций со стороны Грузии составляет 43%, однако он добавил, что Грузия не является ни членом НАТО, ни Евросоюза. По его словам, страна действует в соответствии со своими национальными интересами и с момента начала войны в Украине присоединилась более чем к 500 резолюциям.

Отвечая на вопрос об импичменте президента, верховный представитель ЕС сказал: «это риск, который еще больше обострит ситуацию и усилит поляризацию. Все институты должны работать вместе и решительно поддерживать страну на ее европейском пути. У Грузии есть потенциал добиться успеха в этом процессе. У вас сильная администрация, активный гражданский сектор, и для достижения успеха в этот исторический момент вам необходимо сотрудничество».

Премьер-министр заявил, что импичмент президента – это не политический, а правовой вопрос. «Мы уважаем и соблюдаем Конституцию нашей страны, законы, имидж правового государства нашей страны, мы были обязаны и вынуждены формально отреагировать», – сказал он.

На вопрос, повлияет ли отказ от статуса кандидата на граждан Грузии и какой сигнал это пошлет России, Боррель ответил: «никогда не говорите, что Евросоюз вас бросил. Это то, чего я никогда не приму». Он добавил, что у Евросоюза есть экономический и инвестиционный план, в котором мобилизовано 1,3 миллиарда евро, и они будут использованы для улучшения конкурентоспособности и инфраструктуры в Грузии. «Бросать Грузию – не в наших интересах. Мы очень хорошо понимаем важность и интерес, которые сегодня представляет для нас Грузия».

В то же время он подчеркнул, что расширение – это процесс, основанный на заслугах. Он привел пример студента, который провалил экзамен и винит в этом профессора. «Нет, оценка профессора объективна. И у нас тоже самое; Наши оценки объективны».

Отвечая на тот же вопрос, премьер-министр Гарибашвили заявил, что реальность сложнее и что Грузия требует «справедливого обращения». «В прошлом году Молдова и Украина получили статус в виде бонуса, аванса, не выполнив ни одной рекомендации, а мы статус не получили», – добавил глава правительства Грузии.

