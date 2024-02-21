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Источник: Парламент Грузии
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Парламент признал депутатские полномочия Георгия Барвенашвили

Civil.ge Send an email 21/02/2024 - 14:08
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Парламент Грузии 21 февраля 91 голосом поддержал признание депутатских полномочий Георгия Барвенашвили из списка правящей партии «Грузинская мечта».

Георгий Барвенашвили сменил в Парламенте Ираклия Кобахидзе, который был утвержден законодательным органом на должность премьер-министра 8 февраля. 20 февраля Парламент поддержал прекращение депутатских полномочий Ираклия Кобахидзе и нового министра обороны Ираклия Чиковани.

Ираклию Чиковани не будет замены в Парламенте, поскольку он был мажоритарным депутатом от Зугдиди, а промежуточные выборы не проводятся в год выборов.

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Civil.ge Send an email 21/02/2024 - 14:08
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