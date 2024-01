Посол ЕС о выборах 2024 года, девяти шагах, реформах и Индексе Восточного партнерства

Посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински 26 января принял участие в мероприятии, организованном Министерством финансов в связи с Международным днем ​​таможни. После мероприятия посол прокомментировал с журналистами несколько вопросов, в том числе перспективу присоединения Грузии к общей транзитной системе ЕС, парламентские выборы 2024 года и мониторинг избирательного процесса, 9 шагов, которые Грузия должна предпринять, чтобы продвинуться вперед на пути к членству в ЕС, и последнее издание Индекса Восточного партнерства.

Перспективы и преимущества присоединения к Европейской транзитной системе

Посол Херчински подчеркнул поддержку ЕС налоговых и таможенных поступлений Грузии и заявил, что ЕС будет продолжать поддерживать страну, особенно теперь, когда ей предоставлен статус кандидата на членство. «Это вопрос времени, когда Грузия станет членом Евросоюза, и границы Грузии станут внешними границами Евросоюза», – сказал посол, добавив, что Евросоюз должен быть уверен, что границы Грузия будут хорошо защищены не только ради безопасности страны, но и ради безопасности всех государств-членов ЕС.

Миссия наблюдателей ЕС за парламентскими выборами 2024 года

Посол ЕС заявил, что свободные и справедливые выборы являются неотъемлемой частью девяти шагов, определенных Еврокомиссией. Поэтому, по его словам, Евросоюз будет очень внимательно наблюдать за выборами. Он также отметил просьбу правительства Грузии БДИПЧ/ОБСЕ направить в страну долгосрочную наблюдательную миссию, которая, по словам посла, поддерживается странами-членами ЕС. По его словам, сейчас страны-члены Евросоюза обсуждают, будет ли и в какой форме Евросоюз принимать участие в наблюдении за выборами. Посол подчеркнул, что ЕС «будет очень внимательно следить не только за самими выборами, не только за днем ​​выборов, но и за всей избирательной кампанией». По его словам, он надеется, что будут равные условия и «всем политическим партиям будет достаточно места для представления своих программ, и, прежде всего, не будет насилия, потому что насилие на выборах совершенно неприемлемо в любой демократической стране».

Девять шагов и прогресс в их реализации

Посол Херчински вспомнил день, когда Грузии был предоставлен статус кандидата в ЕС, и подчеркнул необходимость прогресса страны. «На самом деле предоставление статуса кандидата – это не конец, это только начало той тяжелой работы, которую предстоит проделать Грузии для вступления в Евросоюз», – сказал посол, добавив, что Евросоюз надеется, что работа будет ускорена, будет инклюзивной и конструктивной. Павел Херчински выразил надежду, что страна перейдет к стадии переговоров о вступлении, которые «будут основаны на прогрессе, достигнутом в ходе девяти шагов».

На вопрос, видит ли он какой-либо прогресс со стороны власти в этом отношении, посол Херчински ответил, что, поскольку с момента подписания соглашения из девяти шагов прошло «всего несколько недель», «еще слишком рано говорить о прогрессе». Однако он выразил надежду, что «прогресс будет достигнут и что прогресс будет достигнут очень быстро».

Индекс Восточного партнерства, необходимые реформы

Когда посла попросили прокомментировать последнее издание «Индекса Восточного партнерства» и оценку Грузии, он отметил: «я могу только призвать все власти ускорить свою работу». Далее он еще раз подчеркнул важность необходимых реформ, которые должна осуществить страна, которая, по его словам, зависит от Грузии. «Эти реформы не были призваны угодить Брюсселю или кому-либо еще. Эти реформы были направлены на то, чтобы сделать Грузию более сильной, более стабильной демократической страной», – сказал посол. Он подчеркнул, что все реформы должны быть реализованы, «иначе в случае неготовности это будет мешать функционированию Евросоюза и все выгоды от вступления в Евросоюз не будут реализованы. Поэтому все эти реформы абсолютно необходимы», – сказал Херчински.

Посол отметил, что представительство ЕС в Грузии готово координировать работу по необходимым реформам, используя все имеющиеся в его распоряжении инструменты. Он также отметил, что, несмотря на то, что в Грузии начинается предвыборная кампания, страна одновременно продолжит работу над реформами, чтобы «как можно скорее перейти к следующему этапу процесса европейской интеграции и начать переговоры о вступлении». «Мы хотим видеть Грузию сильной, стабильной страной с очень сильными, хорошо функционирующими, профессиональными институтами, и мы хотим как можно скорее принять Грузию в члены ЕС. Поэтому да, работу надо ускорить», – добавил посол ЕС.

