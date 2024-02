Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар посещает Тбилиси

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, сопредседатель Женевских международных дискуссий Тойво Клаар в рамках своего визита в Грузию 14 февраля встретился с начальником Службы государственной безопасности Грузии Григолом Лилуашвили и председателем Комитета по внешним отношениям Парламента Николозом Самхарадзе. На встречах разговор касался текущей ситуации на оккупированных территориях Грузии и важности неограниченного доступа Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион.

На встрече руководителя СГБ и специального представителя ЕС стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации, а также вызовы в сфере безопасности. Внимание было заострено на процесс т.н. бордеризации.

«Разговор коснулся сложнейших вызовов, возникших в регионе, а также перспектив их возможного воздействия, как в контексте глобальной, так и региональной безопасности. Особое внимание было уделено вопросу безусловного освобождения граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», – говорится в сообщении Службы госбезопасности Грузии.

Стороны также отметили «особую роль» Миссии наблюдателей ЕС в контексте обеспечения стабильности вдоль линии оккупации. «Было обращено внимание на острую необходимость неограниченного доступа миссии на оккупированные территории согласно мандату», – говорится в сообщении.

Что касается встречи председателя Комитета по внешним отношениям и специального представителя ЕС, стороны подчеркнули «важную роль» Грузии в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Стороны также обсудили «сложную ситуацию в оккупированных регионах и незаконные действия Российской Федерации, в том числе недавние события в Сухуми и решение де-факто властей не допускать спецпредставителя ЕС в Абхазию».

В завершение встречи Николоз Самхарадзе и Тойво Клаар «кратко обсудили» внутриполитическую ситуацию в стране и влияние предвыборного процесса на оккупированные территории.

